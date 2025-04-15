СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / The Myth F1
Duy Nguyen Nguyen

The Myth F1

Duy Nguyen Nguyen
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 110%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
230 (71.87%)
Убыточных трейдов:
90 (28.13%)
Лучший трейд:
2 125.85 USD
Худший трейд:
-784.86 USD
Общая прибыль:
39 016.96 USD (51 787 pips)
Общий убыток:
-12 148.36 USD (20 058 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (791.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 338.20 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
6.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.62
Длинных трейдов:
169 (52.81%)
Коротких трейдов:
151 (47.19%)
Профит фактор:
3.21
Мат. ожидание:
83.96 USD
Средняя прибыль:
169.64 USD
Средний убыток:
-134.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 312.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 312.85 USD (4)
Прирост в месяц:
4.59%
Годовой прогноз:
55.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.93 USD
Максимальная:
2 312.85 USD (4.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.95% (2 312.85 USD)
По эквити:
26.01% (11 082.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-P 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-P 27K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-P 32K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 125.85 USD
Худший трейд: -785 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +791.47 USD
Макс. убыток в серии: -2 312.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.06.17 09:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.16 09:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 09:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
