Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
230 (71.87%)
Убыточных трейдов:
90 (28.13%)
Лучший трейд:
2 125.85 USD
Худший трейд:
-784.86 USD
Общая прибыль:
39 016.96 USD (51 787 pips)
Общий убыток:
-12 148.36 USD (20 058 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (791.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 338.20 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
6.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.62
Длинных трейдов:
169 (52.81%)
Коротких трейдов:
151 (47.19%)
Профит фактор:
3.21
Мат. ожидание:
83.96 USD
Средняя прибыль:
169.64 USD
Средний убыток:
-134.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 312.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 312.85 USD (4)
Прирост в месяц:
4.59%
Годовой прогноз:
55.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
80.93 USD
Максимальная:
2 312.85 USD (4.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.95% (2 312.85 USD)
По эквити:
26.01% (11 082.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-P
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-P
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-P
|32K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +2 125.85 USD
Худший трейд: -785 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +791.47 USD
Макс. убыток в серии: -2 312.85 USD
