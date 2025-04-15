SegnaliSezioni
Duy Nguyen Nguyen

The Myth F1

Duy Nguyen Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 71%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
234
Profit Trade:
171 (73.07%)
Loss Trade:
63 (26.92%)
Best Trade:
2 125.85 USD
Worst Trade:
-784.86 USD
Profitto lordo:
26 643.56 USD (37 810 pips)
Perdita lorda:
-8 480.85 USD (14 715 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (791.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 338.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.85
Long Trade:
124 (52.99%)
Short Trade:
110 (47.01%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
77.62 USD
Profitto medio:
155.81 USD
Perdita media:
-134.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 312.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 312.85 USD (4)
Crescita mensile:
8.83%
Previsione annuale:
107.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.93 USD
Massimale:
2 312.85 USD (4.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.95% (2 312.85 USD)
Per equità:
24.43% (9 391.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-P 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-P 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-P 23K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 125.85 USD
Worst Trade: -785 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +791.47 USD
Massima perdita consecutiva: -2 312.85 USD

2025.06.17 09:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.16 09:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 09:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
