Signale / MetaTrader 4 / The Myth F1
Duy Nguyen Nguyen

The Myth F1

Duy Nguyen Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 110%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
320
Gewinntrades:
230 (71.87%)
Verlusttrades:
90 (28.13%)
Bester Trade:
2 125.85 USD
Schlechtester Trade:
-784.86 USD
Bruttoprofit:
39 016.96 USD (51 787 pips)
Bruttoverlust:
-12 148.36 USD (20 058 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (791.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 338.20 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
98.98%
Max deposit load:
6.07%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
11.62
Long-Positionen:
169 (52.81%)
Short-Positionen:
151 (47.19%)
Profit-Faktor:
3.21
Mathematische Gewinnerwartung:
83.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
169.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-134.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 312.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 312.85 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.59%
Jahresprognose:
55.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
80.93 USD
Maximaler:
2 312.85 USD (4.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.95% (2 312.85 USD)
Kapital:
26.01% (11 082.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD-P 320
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD-P 27K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD-P 32K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 125.85 USD
Schlechtester Trade: -785 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +791.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 312.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrimeGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.06.17 09:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.16 09:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 09:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.