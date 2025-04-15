SeñalesSecciones
The Myth F1
Duy Nguyen Nguyen

The Myth F1

Duy Nguyen Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 110%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
320
Transacciones Rentables:
230 (71.87%)
Transacciones Irrentables:
90 (28.13%)
Mejor transacción:
2 125.85 USD
Peor transacción:
-784.86 USD
Beneficio Bruto:
39 016.96 USD (51 787 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 148.36 USD (20 058 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (791.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 338.20 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
98.98%
Carga máxima del depósito:
6.07%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
11.62
Transacciones Largas:
169 (52.81%)
Transacciones Cortas:
151 (47.19%)
Factor de Beneficio:
3.21
Beneficio Esperado:
83.96 USD
Beneficio medio:
169.64 USD
Pérdidas medias:
-134.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 312.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 312.85 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.59%
Pronóstico anual:
55.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.93 USD
Máxima:
2 312.85 USD (4.43%)
Reducción relativa:
De balance:
5.95% (2 312.85 USD)
De fondos:
26.01% (11 082.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD-P 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD-P 27K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD-P 32K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 125.85 USD
Peor transacción: -785 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +791.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 312.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.06.17 09:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.16 09:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 09:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
The Myth F1
30 USD al mes
110%
0
0
USD
43K
USD
41
100%
320
71%
99%
3.21
83.96
USD
26%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.