트레이드:
320
이익 거래:
230 (71.87%)
손실 거래:
90 (28.13%)
최고의 거래:
2 125.85 USD
최악의 거래:
-784.86 USD
총 수익:
39 016.96 USD (51 787 pips)
총 손실:
-12 148.36 USD (20 058 pips)
연속 최대 이익:
9 (791.47 USD)
연속 최대 이익:
3 338.20 USD (4)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
98.98%
최대 입금량:
6.07%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
11.62
롱(주식매수):
169 (52.81%)
숏(주식차입매도):
151 (47.19%)
수익 요인:
3.21
기대수익:
83.96 USD
평균 이익:
169.64 USD
평균 손실:
-134.98 USD
연속 최대 손실:
4 (-2 312.85 USD)
연속 최대 손실:
-2 312.85 USD (4)
월별 성장률:
4.59%
연간 예측:
55.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.93 USD
최대한의:
2 312.85 USD (4.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.95% (2 312.85 USD)
자본금별:
26.01% (11 082.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD-P
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD-P
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD-P
|32K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
