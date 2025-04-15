- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
320
盈利交易:
230 (71.87%)
亏损交易:
90 (28.13%)
最好交易:
2 125.85 USD
最差交易:
-784.86 USD
毛利:
39 016.96 USD (51 787 pips)
毛利亏损:
-12 148.36 USD (20 058 pips)
最大连续赢利:
9 (791.47 USD)
最大连续盈利:
3 338.20 USD (4)
夏普比率:
0.35
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
6.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
11.62
长期交易:
169 (52.81%)
短期交易:
151 (47.19%)
利润因子:
3.21
预期回报:
83.96 USD
平均利润:
169.64 USD
平均损失:
-134.98 USD
最大连续失误:
4 (-2 312.85 USD)
最大连续亏损:
-2 312.85 USD (4)
每月增长:
4.59%
年度预测:
55.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
80.93 USD
最大值:
2 312.85 USD (4.43%)
相对跌幅:
结余:
5.95% (2 312.85 USD)
净值:
26.01% (11 082.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-P
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-P
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-P
|32K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 125.85 USD
最差交易: -785 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +791.47 USD
最大连续亏损: -2 312.85 USD
