Negociações:
320
Negociações com lucro:
230 (71.87%)
Negociações com perda:
90 (28.13%)
Melhor negociação:
2 125.85 USD
Pior negociação:
-784.86 USD
Lucro bruto:
39 016.96 USD (51 787 pips)
Perda bruta:
-12 148.36 USD (20 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (791.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 338.20 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
98.98%
Depósito máximo carregado:
6.07%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
11.62
Negociações longas:
169 (52.81%)
Negociações curtas:
151 (47.19%)
Fator de lucro:
3.21
Valor esperado:
83.96 USD
Lucro médio:
169.64 USD
Perda média:
-134.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 312.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 312.85 USD (4)
Crescimento mensal:
4.59%
Previsão anual:
55.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
80.93 USD
Máximo:
2 312.85 USD (4.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.95% (2 312.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.01% (11 082.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD-P
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD-P
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD-P
|32K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 125.85 USD
Pior negociação: -785 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +791.47 USD
Máxima perda consecutiva: -2 312.85 USD
