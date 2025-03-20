- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 460
利益トレード:
1 116 (76.43%)
損失トレード:
344 (23.56%)
ベストトレード:
343.71 USD
最悪のトレード:
-614.00 USD
総利益:
3 546.55 USD (187 184 pips)
総損失:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
最大連続の勝ち:
40 (20.74 USD)
最大連続利益:
439.67 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.81%
最近のトレード:
37 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
698 (47.81%)
短いトレード:
762 (52.19%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.34 USD
平均利益:
3.18 USD
平均損失:
-11.74 USD
最大連続の負け:
12 (-34.64 USD)
最大連続損失:
-614.00 USD (1)
月間成長:
1.42%
年間予想:
17.18%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
698.48 USD
最大の:
1 467.44 USD (26.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.04% (1 467.44 USD)
エクイティによる:
22.76% (1 188.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|850
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|126
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|85
|GBPUSDm#
|52
|EURCHFm#
|51
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm#
|223
|AUDCHFm#
|218
|GOLDm#
|18
|AUDNZDm#
|58
|EURUSDm#
|-1K
|GBPUSDm#
|-69
|EURCHFm#
|75
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm#
|22K
|AUDCHFm#
|-1.8K
|GOLDm#
|-789
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-36K
|GBPUSDm#
|-7.7K
|EURCHFm#
|8.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +343.71 USD
最悪のトレード: -614 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.74 USD
最大連続損失: -34.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Modal 4833.47
Start 20 Maret 2025
3 EA run at the same time..
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-18%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
41
98%
1 460
76%
100%
0.87
-0.34
USD
USD
34%
1:500