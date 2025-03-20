- Crescimento
Negociações:
1 460
Negociações com lucro:
1 116 (76.43%)
Negociações com perda:
344 (23.56%)
Melhor negociação:
343.71 USD
Pior negociação:
-614.00 USD
Lucro bruto:
3 546.55 USD (187 184 pips)
Perda bruta:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (20.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
439.67 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.81%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
698 (47.81%)
Negociações curtas:
762 (52.19%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-11.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-34.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-614.00 USD (1)
Crescimento mensal:
1.42%
Previsão anual:
17.18%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
698.48 USD
Máximo:
1 467.44 USD (26.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.04% (1 467.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.76% (1 188.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|850
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|126
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|85
|GBPUSDm#
|52
|EURCHFm#
|51
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADm#
|223
|AUDCHFm#
|218
|GOLDm#
|18
|AUDNZDm#
|58
|EURUSDm#
|-1K
|GBPUSDm#
|-69
|EURCHFm#
|75
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADm#
|22K
|AUDCHFm#
|-1.8K
|GOLDm#
|-789
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-36K
|GBPUSDm#
|-7.7K
|EURCHFm#
|8.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +343.71 USD
Pior negociação: -614 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.74 USD
Máxima perda consecutiva: -34.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 23" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Modal 4833.47
Start 20 Maret 2025
3 EA run at the same time..
