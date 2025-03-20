SinaisSeções
Marcho Ibrahim

Recovery 4

Marcho Ibrahim
41 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -18%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 460
Negociações com lucro:
1 116 (76.43%)
Negociações com perda:
344 (23.56%)
Melhor negociação:
343.71 USD
Pior negociação:
-614.00 USD
Lucro bruto:
3 546.55 USD (187 184 pips)
Perda bruta:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (20.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
439.67 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.81%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
698 (47.81%)
Negociações curtas:
762 (52.19%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-11.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-34.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-614.00 USD (1)
Crescimento mensal:
1.42%
Previsão anual:
17.18%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
698.48 USD
Máximo:
1 467.44 USD (26.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.04% (1 467.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.76% (1 188.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADm# 850
AUDCHFm# 194
GOLDm# 126
AUDNZDm# 102
EURUSDm# 85
GBPUSDm# 52
EURCHFm# 51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADm# 223
AUDCHFm# 218
GOLDm# 18
AUDNZDm# 58
EURUSDm# -1K
GBPUSDm# -69
EURCHFm# 75
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADm# 22K
AUDCHFm# -1.8K
GOLDm# -789
AUDNZDm# -1.7K
EURUSDm# -36K
GBPUSDm# -7.7K
EURCHFm# 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +343.71 USD
Pior negociação: -614 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.74 USD
Máxima perda consecutiva: -34.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 23" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Modal 4833.47

Start 20 Maret 2025

3 EA run at the same time..

2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 07:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.01 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.25 09:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 05:59
Share of trading days is too low
2025.03.20 05:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 04:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.20 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.20 04:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
