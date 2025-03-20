- 자본
- 축소
트레이드:
1 470
이익 거래:
1 126 (76.59%)
손실 거래:
344 (23.40%)
최고의 거래:
343.71 USD
최악의 거래:
-614.00 USD
총 수익:
3 550.82 USD (189 269 pips)
총 손실:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
연속 최대 이익:
40 (20.74 USD)
연속 최대 이익:
439.67 USD (4)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.81%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.33
롱(주식매수):
703 (47.82%)
숏(주식차입매도):
767 (52.18%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
3.15 USD
평균 손실:
-11.74 USD
연속 최대 손실:
12 (-34.64 USD)
연속 최대 손실:
-614.00 USD (1)
월별 성장률:
1.41%
연간 예측:
17.15%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
698.48 USD
최대한의:
1 467.44 USD (26.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.04% (1 467.44 USD)
자본금별:
22.76% (1 188.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|860
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|126
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|85
|GBPUSDm#
|52
|EURCHFm#
|51
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm#
|227
|AUDCHFm#
|218
|GOLDm#
|18
|AUDNZDm#
|58
|EURUSDm#
|-1K
|GBPUSDm#
|-69
|EURCHFm#
|75
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm#
|24K
|AUDCHFm#
|-1.8K
|GOLDm#
|-789
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-36K
|GBPUSDm#
|-7.7K
|EURCHFm#
|8.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +343.71 USD
최악의 거래: -614 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.74 USD
연속 최대 손실: -34.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 23"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Modal 4833.47
Start 20 Maret 2025
3 EA run at the same time..
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-17%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
42
98%
1 470
76%
100%
0.87
-0.33
USD
USD
34%
1:500