Всего трейдов:
1 460
Прибыльных трейдов:
1 116 (76.43%)
Убыточных трейдов:
344 (23.56%)
Лучший трейд:
343.71 USD
Худший трейд:
-614.00 USD
Общая прибыль:
3 546.55 USD (187 184 pips)
Общий убыток:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (20.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
439.67 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.81%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
698 (47.81%)
Коротких трейдов:
762 (52.19%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
3.18 USD
Средний убыток:
-11.74 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-34.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-614.00 USD (1)
Прирост в месяц:
1.42%
Годовой прогноз:
17.18%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
698.48 USD
Максимальная:
1 467.44 USD (26.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.04% (1 467.44 USD)
По эквити:
22.76% (1 188.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|850
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|126
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|85
|GBPUSDm#
|52
|EURCHFm#
|51
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm#
|223
|AUDCHFm#
|218
|GOLDm#
|18
|AUDNZDm#
|58
|EURUSDm#
|-1K
|GBPUSDm#
|-69
|EURCHFm#
|75
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm#
|22K
|AUDCHFm#
|-1.8K
|GOLDm#
|-789
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-36K
|GBPUSDm#
|-7.7K
|EURCHFm#
|8.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +343.71 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.74 USD
Макс. убыток в серии: -34.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Modal 4833.47
Start 20 Maret 2025
3 EA run at the same time..
Нет отзывов
30 USD в месяц
-18%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
41
98%
1 460
76%
100%
0.87
-0.34
USD
USD
34%
1:500