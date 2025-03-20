СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Recovery 4
Marcho Ibrahim

Recovery 4

Marcho Ibrahim
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 460
Прибыльных трейдов:
1 116 (76.43%)
Убыточных трейдов:
344 (23.56%)
Лучший трейд:
343.71 USD
Худший трейд:
-614.00 USD
Общая прибыль:
3 546.55 USD (187 184 pips)
Общий убыток:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (20.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
439.67 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.81%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
698 (47.81%)
Коротких трейдов:
762 (52.19%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
3.18 USD
Средний убыток:
-11.74 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-34.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-614.00 USD (1)
Прирост в месяц:
1.42%
Годовой прогноз:
17.18%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
698.48 USD
Максимальная:
1 467.44 USD (26.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.04% (1 467.44 USD)
По эквити:
22.76% (1 188.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADm# 850
AUDCHFm# 194
GOLDm# 126
AUDNZDm# 102
EURUSDm# 85
GBPUSDm# 52
EURCHFm# 51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADm# 223
AUDCHFm# 218
GOLDm# 18
AUDNZDm# 58
EURUSDm# -1K
GBPUSDm# -69
EURCHFm# 75
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADm# 22K
AUDCHFm# -1.8K
GOLDm# -789
AUDNZDm# -1.7K
EURUSDm# -36K
GBPUSDm# -7.7K
EURCHFm# 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +343.71 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.74 USD
Макс. убыток в серии: -34.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Modal 4833.47

Start 20 Maret 2025

3 EA run at the same time..

Нет отзывов
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 07:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.01 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.25 09:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 05:59
Share of trading days is too low
2025.03.20 05:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 04:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.20 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.20 04:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
