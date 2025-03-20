- 成长
交易:
1 460
盈利交易:
1 116 (76.43%)
亏损交易:
344 (23.56%)
最好交易:
343.71 USD
最差交易:
-614.00 USD
毛利:
3 546.55 USD (187 184 pips)
毛利亏损:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
最大连续赢利:
40 (20.74 USD)
最大连续盈利:
439.67 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.81%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.34
长期交易:
698 (47.81%)
短期交易:
762 (52.19%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.34 USD
平均利润:
3.18 USD
平均损失:
-11.74 USD
最大连续失误:
12 (-34.64 USD)
最大连续亏损:
-614.00 USD (1)
每月增长:
1.42%
年度预测:
17.18%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
698.48 USD
最大值:
1 467.44 USD (26.19%)
相对跌幅:
结余:
34.04% (1 467.44 USD)
净值:
22.76% (1 188.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|850
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|126
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|85
|GBPUSDm#
|52
|EURCHFm#
|51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm#
|223
|AUDCHFm#
|218
|GOLDm#
|18
|AUDNZDm#
|58
|EURUSDm#
|-1K
|GBPUSDm#
|-69
|EURCHFm#
|75
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm#
|22K
|AUDCHFm#
|-1.8K
|GOLDm#
|-789
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-36K
|GBPUSDm#
|-7.7K
|EURCHFm#
|8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +343.71 USD
最差交易: -614 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20.74 USD
最大连续亏损: -34.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 23 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Modal 4833.47
Start 20 Maret 2025
3 EA run at the same time..
没有评论
