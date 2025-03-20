SignaleKategorien
Marcho Ibrahim

Recovery 4

Marcho Ibrahim
0 Bewertungen
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -18%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 460
Gewinntrades:
1 116 (76.43%)
Verlusttrades:
344 (23.56%)
Bester Trade:
343.71 USD
Schlechtester Trade:
-614.00 USD
Bruttoprofit:
3 546.55 USD (187 184 pips)
Bruttoverlust:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (20.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
439.67 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.81%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
698 (47.81%)
Short-Positionen:
762 (52.19%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-34.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-614.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.42%
Jahresprognose:
17.18%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
698.48 USD
Maximaler:
1 467.44 USD (26.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.04% (1 467.44 USD)
Kapital:
22.76% (1 188.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADm# 850
AUDCHFm# 194
GOLDm# 126
AUDNZDm# 102
EURUSDm# 85
GBPUSDm# 52
EURCHFm# 51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADm# 223
AUDCHFm# 218
GOLDm# 18
AUDNZDm# 58
EURUSDm# -1K
GBPUSDm# -69
EURCHFm# 75
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADm# 22K
AUDCHFm# -1.8K
GOLDm# -789
AUDNZDm# -1.7K
EURUSDm# -36K
GBPUSDm# -7.7K
EURCHFm# 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +343.71 USD
Schlechtester Trade: -614 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Modal 4833.47

Start 20 Maret 2025

3 EA run at the same time..

Keine Bewertungen
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 07:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.01 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.25 09:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 05:59
Share of trading days is too low
2025.03.20 05:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 04:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.20 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.20 04:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
