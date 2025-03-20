- Incremento
Total de Trades:
1 460
Transacciones Rentables:
1 116 (76.43%)
Transacciones Irrentables:
344 (23.56%)
Mejor transacción:
343.71 USD
Peor transacción:
-614.00 USD
Beneficio Bruto:
3 546.55 USD (187 184 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (20.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
439.67 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
698 (47.81%)
Transacciones Cortas:
762 (52.19%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.34 USD
Beneficio medio:
3.18 USD
Pérdidas medias:
-11.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-34.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-614.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.42%
Pronóstico anual:
17.18%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
698.48 USD
Máxima:
1 467.44 USD (26.19%)
Reducción relativa:
De balance:
34.04% (1 467.44 USD)
De fondos:
22.76% (1 188.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|850
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|126
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|85
|GBPUSDm#
|52
|EURCHFm#
|51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm#
|223
|AUDCHFm#
|218
|GOLDm#
|18
|AUDNZDm#
|58
|EURUSDm#
|-1K
|GBPUSDm#
|-69
|EURCHFm#
|75
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm#
|22K
|AUDCHFm#
|-1.8K
|GOLDm#
|-789
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-36K
|GBPUSDm#
|-7.7K
|EURCHFm#
|8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +343.71 USD
Peor transacción: -614 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Modal 4833.47
Start 20 Maret 2025
3 EA run at the same time..
No hay comentarios
