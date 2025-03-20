SeñalesSecciones
Marcho Ibrahim

Recovery 4

Marcho Ibrahim
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -18%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 460
Transacciones Rentables:
1 116 (76.43%)
Transacciones Irrentables:
344 (23.56%)
Mejor transacción:
343.71 USD
Peor transacción:
-614.00 USD
Beneficio Bruto:
3 546.55 USD (187 184 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 038.27 USD (205 145 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (20.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
439.67 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.81%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
698 (47.81%)
Transacciones Cortas:
762 (52.19%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.34 USD
Beneficio medio:
3.18 USD
Pérdidas medias:
-11.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-34.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-614.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.42%
Pronóstico anual:
17.18%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
698.48 USD
Máxima:
1 467.44 USD (26.19%)
Reducción relativa:
De balance:
34.04% (1 467.44 USD)
De fondos:
22.76% (1 188.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADm# 850
AUDCHFm# 194
GOLDm# 126
AUDNZDm# 102
EURUSDm# 85
GBPUSDm# 52
EURCHFm# 51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADm# 223
AUDCHFm# 218
GOLDm# 18
AUDNZDm# 58
EURUSDm# -1K
GBPUSDm# -69
EURCHFm# 75
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADm# 22K
AUDCHFm# -1.8K
GOLDm# -789
AUDNZDm# -1.7K
EURUSDm# -36K
GBPUSDm# -7.7K
EURCHFm# 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +343.71 USD
Peor transacción: -614 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Modal 4833.47

Start 20 Maret 2025

3 EA run at the same time..

2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 07:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.01 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.25 09:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.20 05:59
Share of trading days is too low
2025.03.20 05:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 04:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.20 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.20 04:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Recovery 4
30 USD al mes
-18%
0
0
USD
2.8K
USD
41
98%
1 460
76%
100%
0.87
-0.34
USD
34%
1:500
