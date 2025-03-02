- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 993
利益トレード:
2 172 (72.56%)
損失トレード:
821 (27.43%)
ベストトレード:
233.19 USD
最悪のトレード:
-40.49 USD
総利益:
5 751.22 USD (306 562 pips)
総損失:
-2 795.59 USD (279 305 pips)
最大連続の勝ち:
28 (27.51 USD)
最大連続利益:
398.04 USD (9)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
85.11%
最大入金額:
55.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
151
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
11.90
長いトレード:
1 840 (61.48%)
短いトレード:
1 153 (38.52%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
2.65 USD
平均損失:
-3.41 USD
最大連続の負け:
11 (-248.41 USD)
最大連続損失:
-248.41 USD (11)
月間成長:
25.13%
年間予想:
305.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
152.61 USD
最大の:
248.41 USD (7.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.50% (238.16 USD)
エクイティによる:
40.54% (1 265.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2993
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|27K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +233.19 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +27.51 USD
最大連続損失: -248.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1685
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
79 USD/月
394%
1
3.6K
USD
USD
3.7K
USD
USD
50
100%
2 993
72%
85%
2.05
0.99
USD
USD
41%
1:500