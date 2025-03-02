SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID FX GBPJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX GBPJPY

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 159%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 142
Kârla kapanan işlemler:
854 (74.78%)
Zararla kapanan işlemler:
288 (25.22%)
En iyi işlem:
167.31 USD
En kötü işlem:
-40.49 USD
Brüt kâr:
2 495.66 USD (183 940 pips)
Brüt zarar:
-1 299.98 USD (153 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (16.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
289.52 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
83.10%
Maks. mevduat yükü:
9.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.02
Alış işlemleri:
629 (55.08%)
Satış işlemleri:
513 (44.92%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
2.92 USD
Ortalama zarar:
-4.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-238.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-238.16 USD (8)
Aylık büyüme:
2.62%
Yıllık tahmin:
33.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
152.61 USD
Maksimum:
238.16 USD (28.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.50% (238.16 USD)
Varlığa göre:
21.80% (311.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 1142
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 30K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.31 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +16.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -238.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
İnceleme yok
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.09 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.03 15:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID FX GBPJPY
Ayda 33 USD
159%
0
0
USD
1.9K
USD
37
100%
1 142
74%
83%
1.91
1.05
USD
29%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.