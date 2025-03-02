시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AFSID FX GBPJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX GBPJPY

Revano Azka Akhmad
0 리뷰
안정성
51
1 / 3.7K USD
월별 79 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 419%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 181
이익 거래:
2 298 (72.24%)
손실 거래:
883 (27.76%)
최고의 거래:
233.19 USD
최악의 거래:
-40.49 USD
총 수익:
6 102.90 USD (317 520 pips)
총 손실:
-2 963.68 USD (291 592 pips)
연속 최대 이익:
28 (27.51 USD)
연속 최대 이익:
398.04 USD (9)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
86.11%
최대 입금량:
55.57%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
123
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
12.64
롱(주식매수):
1 924 (60.48%)
숏(주식차입매도):
1 257 (39.52%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
0.99 USD
평균 이익:
2.66 USD
평균 손실:
-3.36 USD
연속 최대 손실:
11 (-248.41 USD)
연속 최대 손실:
-248.41 USD (11)
월별 성장률:
24.74%
연간 예측:
300.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
152.61 USD
최대한의:
248.41 USD (7.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.50% (238.16 USD)
자본금별:
40.54% (1 265.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 3181
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY 3.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY 26K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.73 × 1792
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
리뷰 없음
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.09 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.03 15:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.