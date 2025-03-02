- 자본
- 축소
트레이드:
3 181
이익 거래:
2 298 (72.24%)
손실 거래:
883 (27.76%)
최고의 거래:
233.19 USD
최악의 거래:
-40.49 USD
총 수익:
6 102.90 USD (317 520 pips)
총 손실:
-2 963.68 USD (291 592 pips)
연속 최대 이익:
28 (27.51 USD)
연속 최대 이익:
398.04 USD (9)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
86.11%
최대 입금량:
55.57%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
123
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
12.64
롱(주식매수):
1 924 (60.48%)
숏(주식차입매도):
1 257 (39.52%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
0.99 USD
평균 이익:
2.66 USD
평균 손실:
-3.36 USD
연속 최대 손실:
11 (-248.41 USD)
연속 최대 손실:
-248.41 USD (11)
월별 성장률:
24.74%
연간 예측:
300.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
152.61 USD
최대한의:
248.41 USD (7.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.50% (238.16 USD)
자본금별:
40.54% (1 265.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|3181
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|26K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +233.19 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +27.51 USD
연속 최대 손실: -248.41 USD
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 79 USD
419%
1
3.7K
USD
USD
3.9K
USD
USD
51
100%
3 181
72%
86%
2.05
0.99
USD
USD
41%
1:500