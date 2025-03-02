- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 957
盈利交易:
2 151 (72.74%)
亏损交易:
806 (27.26%)
最好交易:
233.19 USD
最差交易:
-40.49 USD
毛利:
5 548.31 USD (304 578 pips)
毛利亏损:
-2 679.91 USD (273 673 pips)
最大连续赢利:
28 (27.51 USD)
最大连续盈利:
398.04 USD (9)
夏普比率:
0.08
交易活动:
85.11%
最大入金加载:
55.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
200
平均持有时间:
7 小时
采收率:
11.55
长期交易:
1 817 (61.45%)
短期交易:
1 140 (38.55%)
利润因子:
2.07
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
2.58 USD
平均损失:
-3.32 USD
最大连续失误:
11 (-248.41 USD)
最大连续亏损:
-248.41 USD (11)
每月增长:
25.98%
年度预测:
315.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
152.61 USD
最大值:
248.41 USD (7.95%)
相对跌幅:
结余:
28.50% (238.16 USD)
净值:
40.54% (1 265.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2957
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +233.19 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +27.51 USD
最大连续亏损: -248.41 USD
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月79 USD
382%
1
3.5K
USD
USD
3.6K
USD
USD
50
100%
2 957
72%
85%
2.07
0.97
USD
USD
41%
1:500