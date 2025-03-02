СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AFSID FX GBPJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX GBPJPY

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
50 недель
1 / 3.5K USD
Копировать за 79 USD в месяц
прирост с 2025 382%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 957
Прибыльных трейдов:
2 151 (72.74%)
Убыточных трейдов:
806 (27.26%)
Лучший трейд:
233.19 USD
Худший трейд:
-40.49 USD
Общая прибыль:
5 548.31 USD (304 578 pips)
Общий убыток:
-2 679.91 USD (273 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (27.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
398.04 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
85.11%
Макс. загрузка депозита:
55.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
225
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
11.55
Длинных трейдов:
1 817 (61.45%)
Коротких трейдов:
1 140 (38.55%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
2.58 USD
Средний убыток:
-3.32 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-248.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.41 USD (11)
Прирост в месяц:
27.58%
Годовой прогноз:
336.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
152.61 USD
Максимальная:
248.41 USD (7.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.50% (238.16 USD)
По эквити:
40.54% (1 265.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 2957
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 31K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +233.19 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +27.51 USD
Макс. убыток в серии: -248.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 1665
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Нет отзывов
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.09 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.03 15:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.