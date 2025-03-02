- Прирост
Всего трейдов:
2 957
Прибыльных трейдов:
2 151 (72.74%)
Убыточных трейдов:
806 (27.26%)
Лучший трейд:
233.19 USD
Худший трейд:
-40.49 USD
Общая прибыль:
5 548.31 USD (304 578 pips)
Общий убыток:
-2 679.91 USD (273 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (27.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
398.04 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
85.11%
Макс. загрузка депозита:
55.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
225
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
11.55
Длинных трейдов:
1 817 (61.45%)
Коротких трейдов:
1 140 (38.55%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
2.58 USD
Средний убыток:
-3.32 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-248.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.41 USD (11)
Прирост в месяц:
27.58%
Годовой прогноз:
336.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
152.61 USD
Максимальная:
248.41 USD (7.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.50% (238.16 USD)
По эквити:
40.54% (1 265.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2957
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|31K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +233.19 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +27.51 USD
Макс. убыток в серии: -248.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1665
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
