Revano Azka Akhmad

AFSID FX GBPJPY

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 159%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 142
Profit Trade:
854 (74.78%)
Loss Trade:
288 (25.22%)
Best Trade:
167.31 USD
Worst Trade:
-40.49 USD
Profitto lordo:
2 495.66 USD (183 940 pips)
Perdita lorda:
-1 299.98 USD (153 822 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (16.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
289.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
83.10%
Massimo carico di deposito:
9.41%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.02
Long Trade:
629 (55.08%)
Short Trade:
513 (44.92%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-238.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-238.16 USD (8)
Crescita mensile:
2.77%
Previsione annuale:
33.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.61 USD
Massimale:
238.16 USD (28.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.50% (238.16 USD)
Per equità:
21.80% (311.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 1142
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 30K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.31 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +16.97 USD
Massima perdita consecutiva: -238.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.09 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.03 15:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
