- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 142
Profit Trade:
854 (74.78%)
Loss Trade:
288 (25.22%)
Best Trade:
167.31 USD
Worst Trade:
-40.49 USD
Profitto lordo:
2 495.66 USD (183 940 pips)
Perdita lorda:
-1 299.98 USD (153 822 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (16.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
289.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
83.10%
Massimo carico di deposito:
9.41%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.02
Long Trade:
629 (55.08%)
Short Trade:
513 (44.92%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-238.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-238.16 USD (8)
Crescita mensile:
2.77%
Previsione annuale:
33.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.61 USD
Massimale:
238.16 USD (28.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.50% (238.16 USD)
Per equità:
21.80% (311.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|30K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +167.31 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +16.97 USD
Massima perdita consecutiva: -238.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
159%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
37
100%
1 142
74%
83%
1.91
1.05
USD
USD
29%
1:500