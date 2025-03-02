SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AFSID FX GBPJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX GBPJPY

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
1 / 3.6K USD
Copiar por 79 USD por mês
crescimento desde 2025 394%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 993
Negociações com lucro:
2 172 (72.56%)
Negociações com perda:
821 (27.43%)
Melhor negociação:
233.19 USD
Pior negociação:
-40.49 USD
Lucro bruto:
5 751.22 USD (306 562 pips)
Perda bruta:
-2 795.59 USD (279 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (27.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
398.04 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
85.11%
Depósito máximo carregado:
55.57%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
151
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
11.90
Negociações longas:
1 840 (61.48%)
Negociações curtas:
1 153 (38.52%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
2.65 USD
Perda média:
-3.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-248.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.41 USD (11)
Crescimento mensal:
25.98%
Previsão anual:
315.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
152.61 USD
Máximo:
248.41 USD (7.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.50% (238.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.54% (1 265.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 2993
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 27K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +233.19 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +27.51 USD
Máxima perda consecutiva: -248.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 1685
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Sem comentários
2025.12.09 09:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.09 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.03 15:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.03.02 18:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
