Negociações:
2 993
Negociações com lucro:
2 172 (72.56%)
Negociações com perda:
821 (27.43%)
Melhor negociação:
233.19 USD
Pior negociação:
-40.49 USD
Lucro bruto:
5 751.22 USD (306 562 pips)
Perda bruta:
-2 795.59 USD (279 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (27.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
398.04 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
85.11%
Depósito máximo carregado:
55.57%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
151
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
11.90
Negociações longas:
1 840 (61.48%)
Negociações curtas:
1 153 (38.52%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
2.65 USD
Perda média:
-3.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-248.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.41 USD (11)
Crescimento mensal:
25.98%
Previsão anual:
315.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
152.61 USD
Máximo:
248.41 USD (7.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.50% (238.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.54% (1 265.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2993
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|27K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +233.19 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +27.51 USD
Máxima perda consecutiva: -248.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1685
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
79 USD por mês
394%
1
3.6K
USD
USD
3.7K
USD
USD
50
100%
2 993
72%
85%
2.05
0.99
USD
USD
41%
1:500