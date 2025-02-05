- 成長
トレード:
316
利益トレード:
298 (94.30%)
損失トレード:
18 (5.70%)
ベストトレード:
563.32 USD
最悪のトレード:
-532.16 USD
総利益:
6 724.32 USD (250 976 pips)
総損失:
-4 543.16 USD (185 658 pips)
最大連続の勝ち:
76 (1 266.38 USD)
最大連続利益:
1 266.38 USD (76)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
87.96%
最大入金額:
5.53%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
2.11
長いトレード:
228 (72.15%)
短いトレード:
88 (27.85%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
6.90 USD
平均利益:
22.56 USD
平均損失:
-252.40 USD
最大連続の負け:
3 (-959.22 USD)
最大連続損失:
-959.22 USD (3)
月間成長:
6.38%
年間予想:
77.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 033.50 USD (46.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.75% (1 033.50 USD)
エクイティによる:
49.55% (767.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +563.32 USD
最悪のトレード: -532 USD
最大連続の勝ち: 76
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 266.38 USD
最大連続損失: -959.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
