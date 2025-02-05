SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / A Pro
Dio Febrianto

A Pro

Dio Febrianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 222%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
316
Gewinntrades:
298 (94.30%)
Verlusttrades:
18 (5.70%)
Bester Trade:
563.32 USD
Schlechtester Trade:
-532.16 USD
Bruttoprofit:
6 724.32 USD (250 976 pips)
Bruttoverlust:
-4 543.16 USD (185 658 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
76 (1 266.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 266.38 USD (76)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
87.96%
Max deposit load:
5.53%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
2.11
Long-Positionen:
228 (72.15%)
Short-Positionen:
88 (27.85%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
6.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-252.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-959.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-959.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
6.38%
Jahresprognose:
77.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 033.50 USD (46.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.75% (1 033.50 USD)
Kapital:
49.55% (767.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. 65K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +563.32 USD
Schlechtester Trade: -532 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 76
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 266.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -959.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 09:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 02:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
A Pro
300 USD pro Monat
222%
0
0
USD
1K
USD
47
100%
316
94%
88%
1.48
6.90
USD
50%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.