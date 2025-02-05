- 자본
트레이드:
316
이익 거래:
298 (94.30%)
손실 거래:
18 (5.70%)
최고의 거래:
563.32 USD
최악의 거래:
-532.16 USD
총 수익:
6 724.32 USD (250 976 pips)
총 손실:
-4 543.16 USD (185 658 pips)
연속 최대 이익:
76 (1 266.38 USD)
연속 최대 이익:
1 266.38 USD (76)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
83.54%
최대 입금량:
5.53%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
2.11
롱(주식매수):
228 (72.15%)
숏(주식차입매도):
88 (27.85%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
6.90 USD
평균 이익:
22.56 USD
평균 손실:
-252.40 USD
연속 최대 손실:
3 (-959.22 USD)
연속 최대 손실:
-959.22 USD (3)
월별 성장률:
4.21%
연간 예측:
51.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 033.50 USD (46.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.75% (1 033.50 USD)
자본금별:
49.55% (767.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +563.32 USD
최악의 거래: -532 USD
연속 최대 이익: 76
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 266.38 USD
연속 최대 손실: -959.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
222%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
47
100%
316
94%
84%
1.48
6.90
USD
USD
50%
1:500