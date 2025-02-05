- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
316
Прибыльных трейдов:
298 (94.30%)
Убыточных трейдов:
18 (5.70%)
Лучший трейд:
563.32 USD
Худший трейд:
-532.16 USD
Общая прибыль:
6 724.32 USD (250 976 pips)
Общий убыток:
-4 543.16 USD (185 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (1 266.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 266.38 USD (76)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
87.96%
Макс. загрузка депозита:
5.53%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.11
Длинных трейдов:
228 (72.15%)
Коротких трейдов:
88 (27.85%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
6.90 USD
Средняя прибыль:
22.56 USD
Средний убыток:
-252.40 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-959.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-959.22 USD (3)
Прирост в месяц:
6.77%
Годовой прогноз:
82.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 033.50 USD (46.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.75% (1 033.50 USD)
По эквити:
49.55% (767.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +563.32 USD
Худший трейд: -532 USD
Макс. серия выигрышей: 76
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 266.38 USD
Макс. убыток в серии: -959.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
222%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
47
100%
316
94%
88%
1.48
6.90
USD
USD
50%
1:500