Dio Febrianto

A Pro

Dio Febrianto
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 222%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
316
Прибыльных трейдов:
298 (94.30%)
Убыточных трейдов:
18 (5.70%)
Лучший трейд:
563.32 USD
Худший трейд:
-532.16 USD
Общая прибыль:
6 724.32 USD (250 976 pips)
Общий убыток:
-4 543.16 USD (185 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (1 266.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 266.38 USD (76)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
87.96%
Макс. загрузка депозита:
5.53%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.11
Длинных трейдов:
228 (72.15%)
Коротких трейдов:
88 (27.85%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
6.90 USD
Средняя прибыль:
22.56 USD
Средний убыток:
-252.40 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-959.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-959.22 USD (3)
Прирост в месяц:
6.77%
Годовой прогноз:
82.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 033.50 USD (46.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.75% (1 033.50 USD)
По эквити:
49.55% (767.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 65K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +563.32 USD
Худший трейд: -532 USD
Макс. серия выигрышей: 76
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 266.38 USD
Макс. убыток в серии: -959.22 USD

2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 09:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 02:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
