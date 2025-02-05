- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
316
盈利交易:
298 (94.30%)
亏损交易:
18 (5.70%)
最好交易:
563.32 USD
最差交易:
-532.16 USD
毛利:
6 724.32 USD (250 976 pips)
毛利亏损:
-4 543.16 USD (185 658 pips)
最大连续赢利:
76 (1 266.38 USD)
最大连续盈利:
1 266.38 USD (76)
夏普比率:
0.09
交易活动:
87.96%
最大入金加载:
5.53%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
22 小时
采收率:
2.11
长期交易:
228 (72.15%)
短期交易:
88 (27.85%)
利润因子:
1.48
预期回报:
6.90 USD
平均利润:
22.56 USD
平均损失:
-252.40 USD
最大连续失误:
3 (-959.22 USD)
最大连续亏损:
-959.22 USD (3)
每月增长:
6.77%
年度预测:
82.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 033.50 USD (46.79%)
相对跌幅:
结余:
46.75% (1 033.50 USD)
净值:
49.55% (767.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +563.32 USD
最差交易: -532 USD
最大连续赢利: 76
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 266.38 USD
最大连续亏损: -959.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
222%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
47
100%
316
94%
88%
1.48
6.90
USD
USD
50%
1:500