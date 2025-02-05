SeñalesSecciones
Dio Febrianto

A Pro

Dio Febrianto
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 222%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
316
Transacciones Rentables:
298 (94.30%)
Transacciones Irrentables:
18 (5.70%)
Mejor transacción:
563.32 USD
Peor transacción:
-532.16 USD
Beneficio Bruto:
6 724.32 USD (250 976 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 543.16 USD (185 658 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
76 (1 266.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 266.38 USD (76)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
87.96%
Carga máxima del depósito:
5.53%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
2.11
Transacciones Largas:
228 (72.15%)
Transacciones Cortas:
88 (27.85%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
6.90 USD
Beneficio medio:
22.56 USD
Pérdidas medias:
-252.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-959.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-959.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.77%
Pronóstico anual:
82.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 033.50 USD (46.79%)
Reducción relativa:
De balance:
46.75% (1 033.50 USD)
De fondos:
49.55% (767.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. 65K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +563.32 USD
Peor transacción: -532 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 76
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 266.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -959.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 09:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 02:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
