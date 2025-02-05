- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
316
Negociações com lucro:
298 (94.30%)
Negociações com perda:
18 (5.70%)
Melhor negociação:
563.32 USD
Pior negociação:
-532.16 USD
Lucro bruto:
6 724.32 USD (250 976 pips)
Perda bruta:
-4 543.16 USD (185 658 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
76 (1 266.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 266.38 USD (76)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
87.96%
Depósito máximo carregado:
5.53%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
2.11
Negociações longas:
228 (72.15%)
Negociações curtas:
88 (27.85%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
6.90 USD
Lucro médio:
22.56 USD
Perda média:
-252.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-959.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-959.22 USD (3)
Crescimento mensal:
6.77%
Previsão anual:
82.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 033.50 USD (46.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.75% (1 033.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.55% (767.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +563.32 USD
Pior negociação: -532 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 76
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 266.38 USD
Máxima perda consecutiva: -959.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
222%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
47
100%
316
94%
88%
1.48
6.90
USD
USD
50%
1:500