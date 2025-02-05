SegnaliSezioni
Dio Febrianto

A Pro

Dio Febrianto
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 31%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
156 (91.22%)
Loss Trade:
15 (8.77%)
Best Trade:
563.32 USD
Worst Trade:
-532.16 USD
Profitto lordo:
3 874.50 USD (147 247 pips)
Perdita lorda:
-3 565.48 USD (136 513 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (451.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
603.68 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
91.10%
Massimo carico di deposito:
5.53%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
120 (70.18%)
Short Trade:
51 (29.82%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
24.84 USD
Perdita media:
-237.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-959.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-959.22 USD (3)
Crescita mensile:
-23.51%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 033.50 USD (46.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.75% (1 033.50 USD)
Per equità:
49.55% (767.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 171
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 309
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +563.32 USD
Worst Trade: -532 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +451.32 USD
Massima perdita consecutiva: -959.22 USD

