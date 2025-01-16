- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|181K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 111
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.42 × 114
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
二つの指標の共振戦略シグナル — KDJ+RSI 効率的な利益計画
戦略概要
KDJとRSIという二つの強力な指標を組み合わせることで、私たちの「二つの指標の共振戦略」は、欧米市場における最適な取引機会を捉えることを目指しています。これら二つの指標のトレンド共振原理を活用することで、戦略は重要な市場の変動時に正確にポジションをオープンし、多様な市場環境において安定した利益を確保します。
核心原理
-
KDJ指標: モメンタム指標として、KDJは市場の過買いおよび過売り状態を識別し、潜在的な価格反転ポイントを捉えるのに役立ちます。
-
RSI指標: 相対力指数（RSI）は市場トレンドの強さと持続性をさらに確認し、取引シグナルの信頼性を高めます。
KDJとRSIが同時に一致したシグナルを発すると、トレンド共振が形成されます。この共振シグナルに基づいて、戦略はポジションをオープンし、利益機会を最大化します。
利益および決済メカニズム
-
二重利益決済: 二つの指標が事前に設定された利益目標に達した場合、システムは自動的にポジションをクローズし、二重の利益を実現します。
-
単一利益決済: 一方の指標が先に利益目標に達した場合、その指標のシグナルに基づいて部分的または全てのポジションをクローズし、部分的な利益を確保します。
-
全体利益決済: 特定の条件下では、システムは全体の利益決済もサポートし、市場トレンドの逆転前にすべての利益を確保します。
適用市場
この戦略は特に欧米の主要市場を対象に設計されており、以下の通貨ペアを含むがこれに限定されません：
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- AUD/USD
- USD/CAD
戦略の利点
-
高精度シグナル: KDJとRSIの二重確認により、取引シグナルの正確性が大幅に向上し、誤判断が減少します。
-
多様な決済戦略: 柔軟な決済メカニズムが異なる市場状況に適応し、利益の最大化とリスクの最小化を保証します。
-
高い適応性: 高ボラティリティの欧米市場に特化して設計されており、さまざまな市場環境で安定したパフォーマンスを維持します。
-
自動化取引: 完全自動化された操作プロセスにより、煩雑な手動操作を省き、戦略の最適化と資金管理に集中できます。
-
包括的なリスク管理システム: 多層的なリスク管理措置が組み込まれており、投資の安全性を保障し、戦略のリスク耐性を強化します。
