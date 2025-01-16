SinaisSeções
Chenyang Liu

SynerTrend

0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 172%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 553
Negociações com lucro:
1 017 (65.48%)
Negociações com perda:
536 (34.51%)
Melhor negociação:
89.00 USD
Pior negociação:
-273.95 USD
Lucro bruto:
21 338.03 USD (304 165 pips)
Perda bruta:
-4 120.12 USD (126 776 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
150 (7 093.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 093.20 USD (150)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
92.52%
Depósito máximo carregado:
9.66%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
31.13
Negociações longas:
672 (43.27%)
Negociações curtas:
881 (56.73%)
Fator de lucro:
5.18
Valor esperado:
11.09 USD
Lucro médio:
20.98 USD
Perda média:
-7.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-173.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-553.18 USD (4)
Crescimento mensal:
2.03%
Previsão anual:
25.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
553.18 USD (3.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.61% (553.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.84% (6 559.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 181K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.00 USD
Pior negociação: -274 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 150
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7 093.20 USD
Máxima perda consecutiva: -173.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Prime
0.71 × 111
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.42 × 114
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
Sinal de Estratégia de Ressonância de Dois Indicadores — KDJ+RSI Plano Eficiente de Lucro

Descrição da Estratégia

Ao combinar dois indicadores poderosos, KDJ e RSI, nossa "Estratégia de Ressonância de Dois Indicadores" visa capturar as melhores oportunidades de negociação nos mercados europeu e americano. Utilizando o princípio de ressonância de tendência desses dois indicadores, a estratégia pode abrir posições com precisão durante flutuações chave do mercado, garantindo uma rentabilidade estável em um ambiente de mercado volátil.

Princípios Fundamentais

  • Indicador KDJ: Como um indicador de momentum, o KDJ ajuda a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado, capturando potenciais pontos de reversão de preços.

  • Indicador RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) confirma ainda mais a força e a sustentabilidade das tendências do mercado, aumentando a confiabilidade dos sinais de negociação.

Quando KDJ e RSI geram sinais consistentes simultaneamente, forma-se uma ressonância de tendência. A estratégia então executa a abertura de posições com base nesse sinal de ressonância, maximizando as oportunidades de lucro.

Mecanismo de Lucro e Fechamento de Posições

  • Fechamento de Lucro Duplo: Quando ambos os indicadores atingem as metas de lucro pré-estabelecidas, o sistema fechará automaticamente a posição, realizando lucros duplos.

  • Fechamento de Lucro Único: Se um dos indicadores atingir a meta de lucro primeiro, o sistema fechará parcial ou totalmente a posição com base no sinal desse indicador, garantindo parte dos lucros.

  • Fechamento de Lucro Total: Sob condições específicas, o sistema também suporta o fechamento de lucro total, garantindo que todos os lucros sejam garantidos antes de uma possível reversão da tendência do mercado.

Mercados Aplicáveis

Esta estratégia foi especialmente projetada para os principais mercados europeu e americano, incluindo, mas não se limitando aos seguintes pares de moedas:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • AUD/USD
  • USD/CAD

Vantagens da Estratégia

  • Sinais de Alta Precisão: Através da dupla confirmação de KDJ e RSI, a precisão dos sinais de negociação é significativamente melhorada, reduzindo erros de interpretação.

  • Estratégias Diversificadas de Fechamento: Mecanismos flexíveis de fechamento se adaptam a diferentes condições de mercado, garantindo a maximização dos lucros e a minimização dos riscos.

  • Alta Adaptabilidade: Especificamente projetada para os mercados europeus e americanos altamente voláteis, esta estratégia mantém desempenho estável em diferentes ambientes de mercado.

  • Negociação Automatizada: Processos operacionais totalmente automatizados eliminam a necessidade de intervenções manuais tediosas, permitindo que você se concentre na otimização da estratégia e na gestão de capital.

  • Sistema Completo de Gestão de Riscos: Medidas de controle de riscos integradas de múltiplos níveis protegem seus investimentos, aumentando a resiliência da estratégia contra a volatilidade do mercado.


Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SynerTrend
40 USD por mês
172%
0
0
USD
27K
USD
50
100%
1 553
65%
93%
5.17
11.09
USD
44%
1:500
