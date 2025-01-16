SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SynerTrend
Chenyang Liu

SynerTrend

Chenyang Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 172%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 553
Gewinntrades:
1 017 (65.48%)
Verlusttrades:
536 (34.51%)
Bester Trade:
89.00 USD
Schlechtester Trade:
-273.95 USD
Bruttoprofit:
21 338.03 USD (304 165 pips)
Bruttoverlust:
-4 120.12 USD (126 776 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
150 (7 093.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 093.20 USD (150)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
92.52%
Max deposit load:
9.66%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
31.13
Long-Positionen:
672 (43.27%)
Short-Positionen:
881 (56.73%)
Profit-Faktor:
5.18
Mathematische Gewinnerwartung:
11.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-173.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-553.18 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.03%
Jahresprognose:
25.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
553.18 USD (3.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.61% (553.18 USD)
Kapital:
43.84% (6 559.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 181K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.00 USD
Schlechtester Trade: -274 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 150
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 093.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -173.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Prime
0.71 × 111
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.42 × 114
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Doppelindikator-Resonanz-Strategiesignal — KDJ+RSI Effizienter Gewinnplan

Strategie Überblick

Durch die Kombination der beiden leistungsstarken Indikatoren KDJ und RSI zielt unsere "Doppelindikator-Resonanz-Strategie" darauf ab, die besten Handelschancen auf den europäischen und amerikanischen Märkten zu erfassen. Unter Nutzung des Trendresonanzprinzips dieser beiden Indikatoren kann die Strategie präzise Positionen während wichtiger Marktbewegungen eröffnen und stabile Gewinne in einem volatilen Marktumfeld gewährleisten.

Kernprinzipien

  • KDJ-Indikator: Als Momentum-Indikator hilft KDJ dabei, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren und potenzielle Preisumkehrpunkte zu erfassen.

  • RSI-Indikator: Der Relative Stärke Index (RSI) bestätigt zusätzlich die Stärke und Nachhaltigkeit von Markttrends und erhöht die Zuverlässigkeit der Handelssignale.

Wenn KDJ und RSI gleichzeitig konsistente Signale generieren, bildet sich eine Trendresonanz. Die Strategie öffnet dann Positionen basierend auf diesem Resonanzsignal, um die Gewinnchancen zu maximieren.

Gewinn- und Schließmechanismen

  • Doppelter Gewinn-Schließung: Wenn beide Indikatoren die vorgegebenen Gewinnziele erreichen, schließt das System automatisch die Position und realisiert doppelte Gewinne.

  • Einzelner Gewinn-Schließung: Wenn einer der Indikatoren das Gewinnziel zuerst erreicht, schließt das System die Position teilweise oder vollständig basierend auf dem Signal dieses Indikators und sichert einen Teil der Gewinne.

  • Gesamter Gewinn-Schließung: Unter bestimmten Bedingungen unterstützt das System auch die Gesamtschließung der Position, um sicherzustellen, dass alle Gewinne vor einer möglichen Trendwende des Marktes gesichert werden.

Anwendbare Märkte

Diese Strategie ist speziell für die Hauptmärkte Europas und Amerikas konzipiert und umfasst, aber beschränkt sich nicht auf die folgenden Währungspaare:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • AUD/USD
  • USD/CAD

Strategievorteile

  • Hochpräzise Signale: Durch die doppelte Bestätigung von KDJ und RSI wird die Genauigkeit der Handelssignale deutlich verbessert, wodurch Fehlinterpretationen reduziert werden.

  • Vielfältige Schließstrategien: Flexible Schließmechanismen passen sich unterschiedlichen Marktbedingungen an, um die Gewinnmaximierung und Risikominimierung zu gewährleisten.

  • Hohe Anpassungsfähigkeit: Speziell für die hochvolatilen europäischen und amerikanischen Märkte entwickelt, kann diese Strategie in verschiedenen Marktumgebungen stabile Leistungen erbringen.

  • Automatisierter Handel: Vollständig automatisierte Betriebsabläufe eliminieren die Notwendigkeit für mühsame manuelle Eingriffe und ermöglichen es Ihnen, sich auf die Optimierung der Strategie und das Kapitalmanagement zu konzentrieren.

  • Umfassendes Risikomanagement-System: Eingebaute, mehrstufige Risikokontrollmaßnahmen schützen Ihre Investitionen und erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Strategie gegenüber Marktschwankungen.


Keine Bewertungen
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 05:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 00:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 19:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SynerTrend
40 USD pro Monat
172%
0
0
USD
27K
USD
50
100%
1 553
65%
93%
5.17
11.09
USD
44%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.