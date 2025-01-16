- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|181K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 111
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.42 × 114
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
Двойной Индикатор Резонансной Стратегии — KDJ+RSI Эффективный План Прибыли
Стратегия Обзор
Комбинируя два мощных индикатора, KDJ и RSI, наша "Двойная Индикатор Резонансная Стратегия" предназначена для захвата лучших торговых возможностей на европейских и американских рынках. Используя принцип трендового резонанса этих двух индикаторов, стратегия может точно открывать позиции во время ключевых рыночных колебаний, обеспечивая стабильную прибыль в условиях изменчивой рыночной среды.
Основные Принципы
-
Индикатор KDJ: Как индикатор импульса, KDJ помогает идентифицировать состояния перекупленности и перепроданности на рынке, фиксируя потенциальные точки разворота цен.
-
Индикатор RSI: Относительный индекс силы (RSI) дополнительно подтверждает силу и устойчивость рыночных трендов, повышая надежность торговых сигналов.
Когда KDJ и RSI одновременно генерируют согласованные сигналы, формируется трендовый резонанс. Стратегия затем открывает позиции на основе этого резонансного сигнала, максимизируя возможности для прибыли.
Механизм Прибыли и Закрытия Позиции
-
Двойное Закрытие Прибыли: Когда оба индикатора достигают заданных целей прибыли, система автоматически закрывает позицию, реализуя двойную прибыль.
-
Одноразовое Закрытие Прибыли: Если один из индикаторов первым достигает цели прибыли, система частично или полностью закрывает позицию на основе сигнала этого индикатора, фиксируя часть прибыли.
-
Общее Закрытие Прибыли: В определенных условиях система также поддерживает общее закрытие позиции, обеспечивая фиксацию всей прибыли перед возможным разворотом рыночного тренда.
Применимые Рынки
Эта стратегия специально разработана для основных европейских и американских рынков, включая, но не ограничиваясь следующими валютными парами:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- AUD/USD
- USD/CAD
Преимущества Стратегии
-
Высокоточные Сигналы: Благодаря двойному подтверждению KDJ и RSI значительно повышается точность торговых сигналов, уменьшая количество ложных сигналов и повышая надежность торговли.
-
Диверсифицированные Стратегии Закрытия: Гибкие механизмы закрытия адаптируются к различным рыночным условиям, обеспечивая максимизацию прибыли и минимизацию рисков.
-
Сильная Адаптивность: Специально разработана для высоковолатильных европейских и американских рынков, эта стратегия обеспечивает стабильную производительность в различных рыночных условиях.
-
Автоматизированная Торговля: Полностью автоматизированные операции устраняют необходимость в утомительном ручном вмешательстве, позволяя вам сосредоточиться на оптимизации стратегии и управлении капиталом.
-
Комплексная Система Управления Рисками: Встроенные многоуровневые меры контроля рисков защищают ваши инвестиции, повышая устойчивость стратегии к рыночной волатильности.
Почему Выбрать Нашу Двойную Индикатор Резонансную Стратегию?
-
Постоянная Прибыльность: Достигайте стабильных доходов, используя четко определенные рыночные диапазоны с минимальными просадками.
-
Усиленная Устойчивость к Рискам: Продвинутые стратегии усреднения и снижения рисков защищают ваши инвестиции в периоды волатильности.
-
Удобная Настройка: Простая установка и конфигурация делают стратегию доступной как для новичков, так и для опытных трейдеров.
-
Доказанная Эффективность: Протестирована и торгует в реальном времени с впечатляющими результатами на нескольких основных валютных парах.
Преимущества:
-
Максимизация Потенциала Прибыли: Используйте силу сеточной торговли в оптимальных диапазонах волатильности для достижения высоких маржей прибыли.
-
Повышенная Адаптивность к Рынку: Гибкие настройки сетки позволяют EA адаптироваться к различным рыночным условиям, обеспечивая устойчивую производительность.
-
Комплексная Поддержка: Посвященная клиентская поддержка помогает вам с настройкой, оптимизацией и любыми вопросами, которые у вас могут возникнуть.
Поддерживаемые Валютные Пары:
- AUDCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- EURGBP
Присоединяйтесь к Успеху:
Преобразуйте свою торговую стратегию с помощью нашей Двойной Индикатор Резонансной Стратегии, разработанной для достижения оптимальных результатов на основных осциллирующих рынках при строгом контроле рисков. Ощутите преимущества автоматизированной, интеллектуальной торговли, которая максимизирует прибыль и минимизирует риск.
Начните свой путь к постоянному торговому успеху сегодня!
