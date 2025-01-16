СигналыРазделы
Chenyang Liu

SynerTrend

Chenyang Liu
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 172%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 553
Прибыльных трейдов:
1 017 (65.48%)
Убыточных трейдов:
536 (34.51%)
Лучший трейд:
89.00 USD
Худший трейд:
-273.95 USD
Общая прибыль:
21 338.03 USD (304 165 pips)
Общий убыток:
-4 120.12 USD (126 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
150 (7 093.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 093.20 USD (150)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
92.52%
Макс. загрузка депозита:
9.66%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
31.13
Длинных трейдов:
672 (43.27%)
Коротких трейдов:
881 (56.73%)
Профит фактор:
5.18
Мат. ожидание:
11.09 USD
Средняя прибыль:
20.98 USD
Средний убыток:
-7.69 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-173.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-553.18 USD (4)
Прирост в месяц:
2.03%
Годовой прогноз:
25.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
553.18 USD (3.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.61% (553.18 USD)
По эквити:
43.84% (6 559.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 181K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.00 USD
Худший трейд: -274 USD
Макс. серия выигрышей: 150
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7 093.20 USD
Макс. убыток в серии: -173.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Prime
0.71 × 111
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.42 × 114
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
Двойной Индикатор Резонансной Стратегии — KDJ+RSI Эффективный План Прибыли

Стратегия Обзор

Комбинируя два мощных индикатора, KDJ и RSI, наша "Двойная Индикатор Резонансная Стратегия" предназначена для захвата лучших торговых возможностей на европейских и американских рынках. Используя принцип трендового резонанса этих двух индикаторов, стратегия может точно открывать позиции во время ключевых рыночных колебаний, обеспечивая стабильную прибыль в условиях изменчивой рыночной среды.

Основные Принципы

  • Индикатор KDJ: Как индикатор импульса, KDJ помогает идентифицировать состояния перекупленности и перепроданности на рынке, фиксируя потенциальные точки разворота цен.

  • Индикатор RSI: Относительный индекс силы (RSI) дополнительно подтверждает силу и устойчивость рыночных трендов, повышая надежность торговых сигналов.

Когда KDJ и RSI одновременно генерируют согласованные сигналы, формируется трендовый резонанс. Стратегия затем открывает позиции на основе этого резонансного сигнала, максимизируя возможности для прибыли.

Механизм Прибыли и Закрытия Позиции

  • Двойное Закрытие Прибыли: Когда оба индикатора достигают заданных целей прибыли, система автоматически закрывает позицию, реализуя двойную прибыль.

  • Одноразовое Закрытие Прибыли: Если один из индикаторов первым достигает цели прибыли, система частично или полностью закрывает позицию на основе сигнала этого индикатора, фиксируя часть прибыли.

  • Общее Закрытие Прибыли: В определенных условиях система также поддерживает общее закрытие позиции, обеспечивая фиксацию всей прибыли перед возможным разворотом рыночного тренда.

Применимые Рынки

Эта стратегия специально разработана для основных европейских и американских рынков, включая, но не ограничиваясь следующими валютными парами:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • AUD/USD
  • USD/CAD

Преимущества Стратегии

  • Высокоточные Сигналы: Благодаря двойному подтверждению KDJ и RSI значительно повышается точность торговых сигналов, уменьшая количество ложных сигналов и повышая надежность торговли.

  • Диверсифицированные Стратегии Закрытия: Гибкие механизмы закрытия адаптируются к различным рыночным условиям, обеспечивая максимизацию прибыли и минимизацию рисков.

  • Сильная Адаптивность: Специально разработана для высоковолатильных европейских и американских рынков, эта стратегия обеспечивает стабильную производительность в различных рыночных условиях.

  • Автоматизированная Торговля: Полностью автоматизированные операции устраняют необходимость в утомительном ручном вмешательстве, позволяя вам сосредоточиться на оптимизации стратегии и управлении капиталом.

  • Комплексная Система Управления Рисками: Встроенные многоуровневые меры контроля рисков защищают ваши инвестиции, повышая устойчивость стратегии к рыночной волатильности.

Почему Выбрать Нашу Двойную Индикатор Резонансную Стратегию?

  • Постоянная Прибыльность: Достигайте стабильных доходов, используя четко определенные рыночные диапазоны с минимальными просадками.

  • Усиленная Устойчивость к Рискам: Продвинутые стратегии усреднения и снижения рисков защищают ваши инвестиции в периоды волатильности.

  • Удобная Настройка: Простая установка и конфигурация делают стратегию доступной как для новичков, так и для опытных трейдеров.

  • Доказанная Эффективность: Протестирована и торгует в реальном времени с впечатляющими результатами на нескольких основных валютных парах.

Преимущества:

  • Максимизация Потенциала Прибыли: Используйте силу сеточной торговли в оптимальных диапазонах волатильности для достижения высоких маржей прибыли.

  • Повышенная Адаптивность к Рынку: Гибкие настройки сетки позволяют EA адаптироваться к различным рыночным условиям, обеспечивая устойчивую производительность.

  • Комплексная Поддержка: Посвященная клиентская поддержка помогает вам с настройкой, оптимизацией и любыми вопросами, которые у вас могут возникнуть.

Поддерживаемые Валютные Пары:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Присоединяйтесь к Успеху:

Преобразуйте свою торговую стратегию с помощью нашей Двойной Индикатор Резонансной Стратегии, разработанной для достижения оптимальных результатов на основных осциллирующих рынках при строгом контроле рисков. Ощутите преимущества автоматизированной, интеллектуальной торговли, которая максимизирует прибыль и минимизирует риск.

Начните свой путь к постоянному торговому успеху сегодня!


Нет отзывов
