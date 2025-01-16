- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 553
盈利交易:
1 017 (65.48%)
亏损交易:
536 (34.51%)
最好交易:
89.00 USD
最差交易:
-273.95 USD
毛利:
21 338.03 USD (304 165 pips)
毛利亏损:
-4 120.12 USD (126 776 pips)
最大连续赢利:
150 (7 093.20 USD)
最大连续盈利:
7 093.20 USD (150)
夏普比率:
0.43
交易活动:
92.52%
最大入金加载:
9.66%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
31.13
长期交易:
672 (43.27%)
短期交易:
881 (56.73%)
利润因子:
5.18
预期回报:
11.09 USD
平均利润:
20.98 USD
平均损失:
-7.69 USD
最大连续失误:
10 (-173.39 USD)
最大连续亏损:
-553.18 USD (4)
每月增长:
2.03%
年度预测:
25.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
553.18 USD (3.61%)
相对跌幅:
结余:
3.61% (553.18 USD)
净值:
43.84% (6 559.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|181K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.00 USD
最差交易: -274 USD
最大连续赢利: 150
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7 093.20 USD
最大连续亏损: -173.39 USD
双指标共振策略信号 —— KDJ+RSI 高效盈利方案
策略简介
通过结合KDJ和RSI两个强力指标，我们的“双指标共振策略”旨在捕捉欧美市场中的最佳交易机会。利用这两个指标的趋势共振原理，策略能够在关键的市场波动中精准开仓，确保您在多变的市场环境中实现稳定盈利。
核心原理
KDJ指标：作为一种动量指标，KDJ帮助识别市场的超买和超卖状态，捕捉潜在的价格反转点。
RSI指标：相对强弱指数（RSI）进一步确认市场趋势的强度和持续性，增强交易信号的可靠性。
当KDJ和RSI同时发出一致的信号时，即形成趋势共振，策略便会根据这一共振信号进行开仓操作，最大化盈利机会。
盈利与平仓机制
双重盈利平仓：当两个指标均达到预设的盈利目标时，系统将自动平仓，实现双重盈利。
单一盈利平仓：如果其中一个指标先达到盈利目标，系统将根据该指标的信号进行部分或全部平仓，锁定部分利润。
整体盈利平仓：在特定条件下，系统也支持整体盈利平仓，确保在市场趋势逆转前锁定所有利润。
适用市场
本策略特别针对欧美主要市场设计，包括但不限于以下货币对：
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
AUD/USD
USD/CAD
策略优势
高精度信号：通过KDJ和RSI的双重确认，显著提高交易信号的准确性，减少误判。
多样化平仓策略：灵活的平仓机制适应不同的市场状况，确保利润最大化和风险最小化。
适应性强：专为波动较大的欧美市场设计，能够在不同的市场环境中保持稳定表现。
自动化交易：全自动化的操作流程，省去繁琐的手动操作，让您专注于策略优化和资金管理。
全面风控系统：内置多层次的风险控制措施，保障您的投资安全，增强策略的抗风险能力。
