信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SynerTrend
Chenyang Liu

SynerTrend

Chenyang Liu
0条评论
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 172%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 553
盈利交易:
1 017 (65.48%)
亏损交易:
536 (34.51%)
最好交易:
89.00 USD
最差交易:
-273.95 USD
毛利:
21 338.03 USD (304 165 pips)
毛利亏损:
-4 120.12 USD (126 776 pips)
最大连续赢利:
150 (7 093.20 USD)
最大连续盈利:
7 093.20 USD (150)
夏普比率:
0.43
交易活动:
92.52%
最大入金加载:
9.66%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
31.13
长期交易:
672 (43.27%)
短期交易:
881 (56.73%)
利润因子:
5.18
预期回报:
11.09 USD
平均利润:
20.98 USD
平均损失:
-7.69 USD
最大连续失误:
10 (-173.39 USD)
最大连续亏损:
-553.18 USD (4)
每月增长:
2.03%
年度预测:
25.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
553.18 USD (3.61%)
相对跌幅:
结余:
3.61% (553.18 USD)
净值:
43.84% (6 559.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 181K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +89.00 USD
最差交易: -274 USD
最大连续赢利: 150
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7 093.20 USD
最大连续亏损: -173.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Prime
0.71 × 111
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.42 × 114
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
查看详细统计，请 登录 或者 注册
双指标共振策略信号 —— KDJ+RSI 高效盈利方案

策略简介
通过结合KDJ和RSI两个强力指标，我们的“双指标共振策略”旨在捕捉欧美市场中的最佳交易机会。利用这两个指标的趋势共振原理，策略能够在关键的市场波动中精准开仓，确保您在多变的市场环境中实现稳定盈利。

核心原理
KDJ指标：作为一种动量指标，KDJ帮助识别市场的超买和超卖状态，捕捉潜在的价格反转点。
RSI指标：相对强弱指数（RSI）进一步确认市场趋势的强度和持续性，增强交易信号的可靠性。
当KDJ和RSI同时发出一致的信号时，即形成趋势共振，策略便会根据这一共振信号进行开仓操作，最大化盈利机会。

盈利与平仓机制
双重盈利平仓：当两个指标均达到预设的盈利目标时，系统将自动平仓，实现双重盈利。
单一盈利平仓：如果其中一个指标先达到盈利目标，系统将根据该指标的信号进行部分或全部平仓，锁定部分利润。
整体盈利平仓：在特定条件下，系统也支持整体盈利平仓，确保在市场趋势逆转前锁定所有利润。
适用市场
本策略特别针对欧美主要市场设计，包括但不限于以下货币对：

EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
AUD/USD
USD/CAD
策略优势
高精度信号：通过KDJ和RSI的双重确认，显著提高交易信号的准确性，减少误判。
多样化平仓策略：灵活的平仓机制适应不同的市场状况，确保利润最大化和风险最小化。
适应性强：专为波动较大的欧美市场设计，能够在不同的市场环境中保持稳定表现。
自动化交易：全自动化的操作流程，省去繁琐的手动操作，让您专注于策略优化和资金管理。
全面风控系统：内置多层次的风险控制措施，保障您的投资安全，增强策略的抗风险能力。
没有评论
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 05:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 00:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 19:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SynerTrend
每月40 USD
172%
0
0
USD
27K
USD
50
100%
1 553
65%
93%
5.17
11.09
USD
44%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载