SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SynerTrend
Chenyang Liu

SynerTrend

Chenyang Liu
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 131%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 468
Profit Trade:
937 (63.82%)
Loss Trade:
531 (36.17%)
Best Trade:
83.31 USD
Worst Trade:
-273.95 USD
Profitto lordo:
17 138.34 USD (263 659 pips)
Perdita lorda:
-4 047.53 USD (125 458 pips)
Vincite massime consecutive:
150 (7 093.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 093.20 USD (150)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
89.52%
Massimo carico di deposito:
9.66%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
23.66
Long Trade:
655 (44.62%)
Short Trade:
813 (55.38%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
8.92 USD
Profitto medio:
18.29 USD
Perdita media:
-7.62 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-173.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.18 USD (4)
Crescita mensile:
11.20%
Previsione annuale:
135.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
553.18 USD (3.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.61% (553.18 USD)
Per equità:
43.84% (6 559.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1468
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 139K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.31 USD
Worst Trade: -274 USD
Vincite massime consecutive: 150
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7 093.20 USD
Massima perdita consecutiva: -173.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.71 × 111
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.42 × 114
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Doppio Indicatore di Risonanza Strategia di Segnale — KDJ+RSI Piano Efficiente di Profitto

Descrizione della Strategia

Combinando due indicatori potenti, KDJ e RSI, la nostra "Strategia di Segnale di Risonanza a Doppio Indicatore" è progettata per catturare le migliori opportunità di trading nei mercati europei e americani. Utilizzando il principio di risonanza di tendenza di questi due indicatori, la strategia può aprire posizioni con precisione durante le fluttuazioni chiave del mercato, garantendo una redditività stabile in un ambiente di mercato volatile.

Principi Fondamentali

  • Indicatore KDJ: Come indicatore di momentum, il KDJ aiuta a identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato, catturando potenziali punti di inversione dei prezzi.

  • Indicatore RSI: L'Indice di Forza Relativa (RSI) conferma ulteriormente la forza e la sostenibilità delle tendenze di mercato, migliorando l'affidabilità dei segnali di trading.

Quando KDJ e RSI generano simultaneamente segnali coerenti, si forma una risonanza di tendenza. La strategia quindi esegue l'apertura di posizioni basata su questo segnale di risonanza, massimizzando le opportunità di profitto.

Meccanismo di Profitto e Chiusura delle Posizioni

  • Chiusura di Profitto Doppio: Quando entrambi gli indicatori raggiungono gli obiettivi di profitto preimpostati, il sistema chiuderà automaticamente la posizione, realizzando un doppio profitto.

  • Chiusura di Profitto Singolo: Se uno degli indicatori raggiunge per primo l'obiettivo di profitto, il sistema chiuderà parzialmente o completamente la posizione basandosi sul segnale di quell'indicatore, bloccando parte dei profitti.

  • Chiusura di Profitto Totale: In condizioni specifiche, il sistema supporta anche la chiusura di profitto totale per garantire che tutti i profitti siano bloccati prima di un'eventuale inversione della tendenza del mercato.

Mercati Applicabili

Questa strategia è specificamente progettata per i principali mercati europei e americani, includendo ma non limitandosi ai seguenti coppie di valute:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • AUD/USD
  • USD/CAD

Vantaggi della Strategia

  • Segnali di Alta Precisione: Grazie alla doppia conferma di KDJ e RSI, l'accuratezza dei segnali di trading è significativamente migliorata, riducendo i segnali falsi e aumentando l'affidabilità delle operazioni.

  • Strategie di Chiusura Diversificate: Meccanismi di chiusura flessibili si adattano a diverse condizioni di mercato, garantendo la massimizzazione dei profitti e la minimizzazione dei rischi.

  • Alta Adattabilità: Specificamente progettata per i mercati europei e americani altamente volatili, questa strategia mantiene prestazioni stabili in vari ambienti di mercato.

  • Trading Automatizzato: Operazioni completamente automatizzate eliminano la necessità di interventi manuali tediosi, permettendoti di concentrarti sull'ottimizzazione della strategia e sulla gestione del capitale.

  • Sistema Completo di Controllo del Rischio: Misure di controllo del rischio integrate a più livelli proteggono i tuoi investimenti, aumentando la resilienza della strategia contro la volatilità del mercato.

Perché Scegliere la Nostra Strategia di Segnale di Risonanza a Doppio Indicatore?

  • Profitabilità Consistente: Raggiungi rendimenti stabili capitalizzando su range di mercato ben definiti con drawdown minimi.

  • Maggiore Resilienza al Rischio: Strategie avanzate di mediazione e mitigazione del rischio proteggono i tuoi investimenti durante periodi volatili.

  • Configurazione User-Friendly: Installazione e configurazione facili rendono la strategia accessibile sia ai trader novizi che a quelli esperti.

  • Performance Dimostrate: Backtestata e negoziata in live con risultati impressionanti su più coppie di valute principali.

Benefici:

  • Massimizzazione del Potenziale di Profitto: Sfrutta la potenza del trading a griglia all'interno di range di volatilità ottimali per raggiungere margini di profitto superiori.

  • Aumento dell'Adattabilità al Mercato: Impostazioni di griglia flessibili permettono all'EA di adattarsi a diverse condizioni di mercato, garantendo prestazioni sostenute.

  • Supporto Completo: Supporto clienti dedicato ti assiste con l'installazione, l'ottimizzazione e qualsiasi domanda tu possa avere.

Coppie di Valute Supportate:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Unisciti al Successo:

Trasforma la tua strategia di trading con la nostra Strategia di Segnale di Risonanza a Doppio Indicatore, progettata per offrire risultati ottimali nei principali mercati oscillanti mantenendo controlli di rischio rigorosi. Sperimenta i benefici del trading automatizzato e intelligente che massimizza la redditività e minimizza l'esposizione al rischio.

Inizia oggi il tuo percorso verso un successo costante nel trading!


Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 05:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 00:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 19:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SynerTrend
40USD al mese
131%
0
0
USD
23K
USD
38
100%
1 468
63%
90%
4.23
8.92
USD
44%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.