SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SynerTrend
Chenyang Liu

SynerTrend

Chenyang Liu
0 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 172%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 553
Transacciones Rentables:
1 017 (65.48%)
Transacciones Irrentables:
536 (34.51%)
Mejor transacción:
89.00 USD
Peor transacción:
-273.95 USD
Beneficio Bruto:
21 338.03 USD (304 165 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 120.12 USD (126 776 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
150 (7 093.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 093.20 USD (150)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
92.52%
Carga máxima del depósito:
9.66%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
31.13
Transacciones Largas:
672 (43.27%)
Transacciones Cortas:
881 (56.73%)
Factor de Beneficio:
5.18
Beneficio Esperado:
11.09 USD
Beneficio medio:
20.98 USD
Pérdidas medias:
-7.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-173.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-553.18 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.03%
Pronóstico anual:
25.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
553.18 USD (3.61%)
Reducción relativa:
De balance:
3.61% (553.18 USD)
De fondos:
43.84% (6 559.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 181K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +89.00 USD
Peor transacción: -274 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 150
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7 093.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Prime
0.71 × 111
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.42 × 114
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Doble Indicador de Resonancia Estrategia de Señal — KDJ+RSI Plan Eficiente de Ganancias

Descripción de la Estrategia

Al combinar dos indicadores poderosos, KDJ y RSI, nuestra "Estrategia de Señal de Doble Indicador de Resonancia" está diseñada para capturar las mejores oportunidades de trading en los mercados europeos y estadounidenses. Utilizando el principio de resonancia de tendencia de estos dos indicadores, la estrategia puede abrir posiciones con precisión durante fluctuaciones clave del mercado, asegurando una rentabilidad estable en un entorno de mercado volátil.

Principios Fundamentales

  • Indicador KDJ: Como un indicador de impulso, el KDJ ayuda a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, capturando posibles puntos de reversión de precios.

  • Indicador RSI: El Índice de Fuerza Relativa (RSI) confirma además la fuerza y la sostenibilidad de las tendencias del mercado, mejorando la confiabilidad de las señales de trading.

Cuando KDJ y RSI generan señales consistentes simultáneamente, se forma una resonancia de tendencia. La estrategia entonces ejecuta la apertura de posiciones basada en esta señal de resonancia, maximizando las oportunidades de ganancia.

Mecanismo de Ganancias y Cierre de Posiciones

  • Cierre de Ganancias Dual: Cuando ambos indicadores alcanzan los objetivos de ganancias preestablecidos, el sistema cerrará automáticamente la posición, logrando ganancias duales.

  • Cierre de Ganancias Único: Si uno de los indicadores alcanza el objetivo de ganancias primero, el sistema cerrará parcial o totalmente la posición según la señal de ese indicador, asegurando parte de las ganancias.

  • Cierre de Ganancias Total: Bajo condiciones específicas, el sistema también soporta el cierre de ganancias total para asegurar que todas las ganancias se fijen antes de una posible reversión de la tendencia del mercado.

Mercados Aplicables

Esta estrategia está específicamente diseñada para los principales mercados europeos y estadounidenses, incluyendo pero no limitándose a los siguientes pares de divisas:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • AUD/USD
  • USD/CAD

Ventajas de la Estrategia

  • Señales de Alta Precisión: Mediante la doble confirmación de KDJ y RSI, se mejora significativamente la precisión de las señales de trading, reduciendo las señales falsas y aumentando la confiabilidad del trading.

  • Estrategias Diversificadas de Cierre: Mecanismos de cierre flexibles que se adaptan a diferentes condiciones de mercado, asegurando la maximización de ganancias y la minimización de riesgos.

  • Alta Adaptabilidad: Específicamente diseñada para los mercados europeos y estadounidenses altamente volátiles, esta estrategia mantiene un rendimiento estable en diversos entornos de mercado.

  • Trading Automatizado: Operaciones completamente automatizadas que eliminan la necesidad de intervenciones manuales tediosas, permitiéndole enfocarse en la optimización de la estrategia y la gestión de capital.

  • Sistema Completo de Control de Riesgos: Medidas integradas de control de riesgos de múltiples niveles protegen sus inversiones, aumentando la resiliencia de la estrategia ante la volatilidad del mercado.

¿Por Qué Elegir Nuestra Estrategia de Señal de Doble Indicador de Resonancia?

  • Rentabilidad Consistente: Logre retornos estables capitalizando rangos de mercado bien definidos con mínimos drawdowns.

  • Mayor Resiliencia al Riesgo: Estrategias avanzadas de promediado y mitigación de riesgos protegen sus inversiones durante periodos volátiles.

  • Configuración Amigable para el Usuario: Instalación y configuración fáciles que lo hacen accesible tanto para traders novatos como experimentados.

  • Desempeño Comprobado: Backtested y operado en vivo con resultados impresionantes en múltiples pares de divisas principales.

Beneficios:

  • Maximización del Potencial de Ganancia: Aproveche el poder del trading en grid dentro de rangos de volatilidad óptimos para lograr márgenes de beneficio superiores.

  • Mayor Adaptabilidad al Mercado: Configuraciones de grid flexibles permiten que el EA se adapte a diversas condiciones de mercado, asegurando un rendimiento sostenido.

  • Soporte Integral: Soporte al cliente dedicado le asiste con la configuración, optimización y cualquier consulta que pueda tener.

Pares de Divisas Soportados:

  • AUDCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • EURGBP

Únase al Éxito:

Transforme su estrategia de trading con nuestra Estrategia de Señal de Doble Indicador de Resonancia, diseñada para ofrecer resultados óptimos en los principales mercados oscilantes mientras mantiene controles de riesgo estrictos. Experimente los beneficios del trading automatizado e inteligente que maximiza la rentabilidad y minimiza la exposición al riesgo.

¡Comience su camino hacia el éxito constante en el trading hoy mismo!


No hay comentarios
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 05:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 00:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 19:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SynerTrend
40 USD al mes
172%
0
0
USD
27K
USD
50
100%
1 553
65%
93%
5.17
11.09
USD
44%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.