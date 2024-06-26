- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
725
利益トレード:
193 (26.62%)
損失トレード:
532 (73.38%)
ベストトレード:
50.17 USD
最悪のトレード:
-26.30 USD
総利益:
3 339.62 USD (318 904 pips)
総損失:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
最大連続の勝ち:
5 (82.39 USD)
最大連続利益:
133.07 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
19.14%
最大入金額:
6.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
347 (47.86%)
短いトレード:
378 (52.14%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
17.30 USD
平均損失:
-5.79 USD
最大連続の負け:
18 (-97.00 USD)
最大連続損失:
-114.05 USD (14)
月間成長:
-24.05%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.30 USD
最大の:
261.88 USD (39.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.37% (252.70 USD)
エクイティによる:
3.47% (11.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|725
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|257
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|40K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.17 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +82.39 USD
最大連続損失: -97.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy
レビューなし
