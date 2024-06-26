シグナルセクション
Yeap Keat Wai

BRIXTON GOLD

Yeap Keat Wai
レビュー0件
信頼性
78週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 50%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
725
利益トレード:
193 (26.62%)
損失トレード:
532 (73.38%)
ベストトレード:
50.17 USD
最悪のトレード:
-26.30 USD
総利益:
3 339.62 USD (318 904 pips)
総損失:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
最大連続の勝ち:
5 (82.39 USD)
最大連続利益:
133.07 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
19.14%
最大入金額:
6.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
347 (47.86%)
短いトレード:
378 (52.14%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
17.30 USD
平均損失:
-5.79 USD
最大連続の負け:
18 (-97.00 USD)
最大連続損失:
-114.05 USD (14)
月間成長:
-24.05%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.30 USD
最大の:
261.88 USD (39.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.37% (252.70 USD)
エクイティによる:
3.47% (11.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 725
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 257
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 40K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.17 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +82.39 USD
最大連続損失: -97.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 より多く...
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy


レビューなし
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 06:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 03:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 18:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 11:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 14:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
