- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
724
盈利交易:
192 (26.51%)
亏损交易:
532 (73.48%)
最好交易:
50.17 USD
最差交易:
-26.30 USD
毛利:
3 304.64 USD (317 137 pips)
毛利亏损:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
最大连续赢利:
5 (82.39 USD)
最大连续盈利:
133.07 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
19.14%
最大入金加载:
6.93%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.85
长期交易:
346 (47.79%)
短期交易:
378 (52.21%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
17.21 USD
平均损失:
-5.79 USD
最大连续失误:
18 (-97.00 USD)
最大连续亏损:
-114.05 USD (14)
每月增长:
-34.15%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
125.30 USD
最大值:
261.88 USD (39.08%)
相对跌幅:
结余:
50.37% (252.70 USD)
净值:
3.47% (11.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|724
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|222
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|38K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.17 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +82.39 USD
最大连续亏损: -97.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
35%
0
0
USD
USD
320
USD
USD
77
98%
724
26%
19%
1.07
0.31
USD
USD
50%
1:500