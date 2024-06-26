SignaleKategorien
Yeap Keat Wai

BRIXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
78 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 60%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
728
Gewinntrades:
194 (26.64%)
Verlusttrades:
534 (73.35%)
Bester Trade:
79.91 USD
Schlechtester Trade:
-51.58 USD
Bruttoprofit:
3 419.53 USD (319 721 pips)
Bruttoverlust:
-3 139.40 USD (280 140 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (82.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
133.07 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
19.14%
Max deposit load:
22.19%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
347 (47.66%)
Short-Positionen:
381 (52.34%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-97.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-114.05 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-18.25%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
125.30 USD
Maximaler:
261.88 USD (39.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.37% (252.70 USD)
Kapital:
3.47% (11.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 728
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 280
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.91 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -97.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
noch 82 ...
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy


Keine Bewertungen
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 06:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 03:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 18:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 11:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 14:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
