- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
724
Прибыльных трейдов:
192 (26.51%)
Убыточных трейдов:
532 (73.48%)
Лучший трейд:
50.17 USD
Худший трейд:
-26.30 USD
Общая прибыль:
3 304.64 USD (317 137 pips)
Общий убыток:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (82.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.07 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
19.14%
Макс. загрузка депозита:
6.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
346 (47.79%)
Коротких трейдов:
378 (52.21%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
17.21 USD
Средний убыток:
-5.79 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-97.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.05 USD (14)
Прирост в месяц:
-34.15%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.30 USD
Максимальная:
261.88 USD (39.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.37% (252.70 USD)
По эквити:
3.47% (11.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|724
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|222
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.17 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +82.39 USD
Макс. убыток в серии: -97.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy
