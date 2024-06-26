СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BRIXTON GOLD
Yeap Keat Wai

BRIXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 отзывов
Надежность
77 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2024 35%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
724
Прибыльных трейдов:
192 (26.51%)
Убыточных трейдов:
532 (73.48%)
Лучший трейд:
50.17 USD
Худший трейд:
-26.30 USD
Общая прибыль:
3 304.64 USD (317 137 pips)
Общий убыток:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (82.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.07 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
19.14%
Макс. загрузка депозита:
6.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
346 (47.79%)
Коротких трейдов:
378 (52.21%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
17.21 USD
Средний убыток:
-5.79 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-97.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.05 USD (14)
Прирост в месяц:
-34.15%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.30 USD
Максимальная:
261.88 USD (39.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.37% (252.70 USD)
По эквити:
3.47% (11.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 724
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 222
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.17 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +82.39 USD
Макс. убыток в серии: -97.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
еще 82...
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy


Нет отзывов
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 06:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 03:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 18:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 11:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 14:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BRIXTON GOLD
500 USD в месяц
35%
0
0
USD
320
USD
77
98%
724
26%
19%
1.07
0.31
USD
50%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.