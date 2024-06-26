SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Brixton Gold
Yeap Keat Wai

Brixton Gold

Yeap Keat Wai
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 106%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
533
Bénéfice trades:
139 (26.07%)
Perte trades:
394 (73.92%)
Meilleure transaction:
50.09 USD
Pire transaction:
-12.35 USD
Bénéfice brut:
2 454.23 USD (247 028 pips)
Perte brute:
-2 064.78 USD (201 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (82.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
133.07 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
20.15%
Charge de dépôt maximale:
6.93%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
236 (44.28%)
Courts trades:
297 (55.72%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
17.66 USD
Perte moyenne:
-5.24 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-97.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-97.00 USD (18)
Croissance mensuelle:
26.67%
Prévision annuelle:
323.65%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125.30 USD
Maximal:
252.70 USD (80.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.37% (252.70 USD)
Par fonds propres:
2.54% (8.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 533
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 389
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.09 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +82.39 USD
Perte consécutive maximale: -97.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy


Aucun avis
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 06:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 03:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 18:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 11:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 14:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Brixton Gold
100 USD par mois
106%
0
0
USD
564
USD
64
99%
533
26%
20%
1.18
0.73
USD
50%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.