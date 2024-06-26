SeñalesSecciones
Yeap Keat Wai

BRIXTON GOLD

Yeap Keat Wai
Fiabilidad
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2024 50%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
725
Transacciones Rentables:
193 (26.62%)
Transacciones Irrentables:
532 (73.38%)
Mejor transacción:
50.17 USD
Peor transacción:
-26.30 USD
Beneficio Bruto:
3 339.62 USD (318 904 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (82.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.07 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
19.14%
Carga máxima del depósito:
6.93%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
347 (47.86%)
Transacciones Cortas:
378 (52.14%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
17.30 USD
Pérdidas medias:
-5.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-97.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.05 USD (14)
Crecimiento al mes:
-26.95%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
125.30 USD
Máxima:
261.88 USD (39.08%)
Reducción relativa:
De balance:
50.37% (252.70 USD)
De fondos:
3.47% (11.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 725
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 257
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 40K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.17 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +82.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -97.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
otros 82...
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy


2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 06:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 03:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 18:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 11:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 14:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
