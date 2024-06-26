- Incremento
Total de Trades:
725
Transacciones Rentables:
193 (26.62%)
Transacciones Irrentables:
532 (73.38%)
Mejor transacción:
50.17 USD
Peor transacción:
-26.30 USD
Beneficio Bruto:
3 339.62 USD (318 904 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (82.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.07 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
19.14%
Carga máxima del depósito:
6.93%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
347 (47.86%)
Transacciones Cortas:
378 (52.14%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
17.30 USD
Pérdidas medias:
-5.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-97.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.05 USD (14)
Crecimiento al mes:
-26.95%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
125.30 USD
Máxima:
261.88 USD (39.08%)
Reducción relativa:
De balance:
50.37% (252.70 USD)
De fondos:
3.47% (11.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|725
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|257
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|40K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +50.17 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +82.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -97.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy
