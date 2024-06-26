- Crescimento
Negociações:
725
Negociações com lucro:
193 (26.62%)
Negociações com perda:
532 (73.38%)
Melhor negociação:
50.17 USD
Pior negociação:
-26.30 USD
Lucro bruto:
3 339.62 USD (318 904 pips)
Perda bruta:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (82.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.07 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
19.14%
Depósito máximo carregado:
6.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
347 (47.86%)
Negociações curtas:
378 (52.14%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
17.30 USD
Perda média:
-5.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-97.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.05 USD (14)
Crescimento mensal:
-26.95%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.30 USD
Máximo:
261.88 USD (39.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.37% (252.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.47% (11.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|725
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|257
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|40K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.17 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +82.39 USD
Máxima perda consecutiva: -97.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy
Sem comentários
