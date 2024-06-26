SinaisSeções
Yeap Keat Wai

BRIXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 comentários
Confiabilidade
78 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2024 50%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
725
Negociações com lucro:
193 (26.62%)
Negociações com perda:
532 (73.38%)
Melhor negociação:
50.17 USD
Pior negociação:
-26.30 USD
Lucro bruto:
3 339.62 USD (318 904 pips)
Perda bruta:
-3 082.65 USD (279 144 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (82.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.07 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
19.14%
Depósito máximo carregado:
6.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
347 (47.86%)
Negociações curtas:
378 (52.14%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
17.30 USD
Perda média:
-5.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-97.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.05 USD (14)
Crescimento mensal:
-26.95%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.30 USD
Máximo:
261.88 USD (39.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.37% (252.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.47% (11.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 725
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 257
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 40K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.17 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +82.39 USD
Máxima perda consecutiva: -97.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 mais ...
Trend following strategy
Swing trade
Manual trading
No expert advisor trading
5R risk to reward ratio
Mid to long term strategy


Sem comentários
2025.08.10 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 06:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 03:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 10:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 18:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 11:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 14:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.