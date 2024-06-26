시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / DAXTON GOLD
Yeap Keat Wai

DAXTON GOLD

Yeap Keat Wai
0 리뷰
안정성
79
0 / 0 USD
월별 500 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 29%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
745
이익 거래:
198 (26.57%)
손실 거래:
547 (73.42%)
최고의 거래:
79.91 USD
최악의 거래:
-51.58 USD
총 수익:
3 474.73 USD (323 496 pips)
총 손실:
-3 267.50 USD (288 284 pips)
연속 최대 이익:
5 (82.39 USD)
연속 최대 이익:
133.07 USD (4)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
19.14%
최대 입금량:
22.19%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.75
롱(주식매수):
351 (47.11%)
숏(주식차입매도):
394 (52.89%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.28 USD
평균 이익:
17.55 USD
평균 손실:
-5.97 USD
연속 최대 손실:
18 (-97.00 USD)
연속 최대 손실:
-114.05 USD (14)
월별 성장률:
-34.41%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.30 USD
최대한의:
276.64 USD (41.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.37% (252.70 USD)
자본금별:
4.77% (17.23 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 745
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 207
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 35K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +79.91 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +82.39 USD
연속 최대 손실: -97.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Daxton Gold

Day trade strategy
Price action strategy
Only trade gold
Active in new york session
Manual trade
No martingale trading
No grid trading
No expert advisor


리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DAXTON GOLD
월별 500 USD
29%
0
0
USD
305
USD
79
98%
745
26%
19%
1.06
0.28
USD
50%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.