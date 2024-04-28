- 成長
トレード:
851
利益トレード:
630 (74.03%)
損失トレード:
221 (25.97%)
ベストトレード:
42.59 USD
最悪のトレード:
-104.70 USD
総利益:
1 634.27 USD (112 797 pips)
総損失:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
最大連続の勝ち:
13 (16.28 USD)
最大連続利益:
70.15 USD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
96.74%
最大入金額:
27.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
443 (52.06%)
短いトレード:
408 (47.94%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-7.24 USD
最大連続の負け:
10 (-904.73 USD)
最大連続損失:
-904.73 USD (10)
月間成長:
7.68%
年間予想:
93.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
206.73 USD
最大の:
913.65 USD (69.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.44% (913.65 USD)
エクイティによる:
71.53% (891.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|851
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
