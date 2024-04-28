- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
851
盈利交易:
630 (74.03%)
亏损交易:
221 (25.97%)
最好交易:
42.59 USD
最差交易:
-104.70 USD
毛利:
1 634.27 USD (112 797 pips)
毛利亏损:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
最大连续赢利:
13 (16.28 USD)
最大连续盈利:
70.15 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
96.74%
最大入金加载:
27.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.04
长期交易:
443 (52.06%)
短期交易:
408 (47.94%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-7.24 USD
最大连续失误:
10 (-904.73 USD)
最大连续亏损:
-904.73 USD (10)
每月增长:
7.68%
年度预测:
93.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
206.73 USD
最大值:
913.65 USD (69.91%)
相对跌幅:
结余:
69.44% (913.65 USD)
净值:
71.53% (891.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|851
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.59 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +16.28 USD
最大连续亏损: -904.73 USD
spesial AC AUDCAD
没有评论
