Saiful Arifin

AC Scalper v2

Saiful Arifin
Confiabilidade
87 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 43%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
851
Negociações com lucro:
630 (74.03%)
Negociações com perda:
221 (25.97%)
Melhor negociação:
42.59 USD
Pior negociação:
-104.70 USD
Lucro bruto:
1 634.27 USD (112 797 pips)
Perda bruta:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (16.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.15 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
96.74%
Depósito máximo carregado:
27.98%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
443 (52.06%)
Negociações curtas:
408 (47.94%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-7.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-904.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-904.73 USD (10)
Crescimento mensal:
7.68%
Previsão anual:
93.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
206.73 USD
Máximo:
913.65 USD (69.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.44% (913.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.53% (891.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 851
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 34
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 24K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.59 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +16.28 USD
Máxima perda consecutiva: -904.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
2025.12.03 13:06
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 04:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
