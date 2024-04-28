- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
851
Negociações com lucro:
630 (74.03%)
Negociações com perda:
221 (25.97%)
Melhor negociação:
42.59 USD
Pior negociação:
-104.70 USD
Lucro bruto:
1 634.27 USD (112 797 pips)
Perda bruta:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (16.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.15 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
96.74%
Depósito máximo carregado:
27.98%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
443 (52.06%)
Negociações curtas:
408 (47.94%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-7.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-904.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-904.73 USD (10)
Crescimento mensal:
7.68%
Previsão anual:
93.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
206.73 USD
Máximo:
913.65 USD (69.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.44% (913.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.53% (891.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|851
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.59 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +16.28 USD
Máxima perda consecutiva: -904.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
43%
0
0
USD
USD
298
USD
USD
87
100%
851
74%
97%
1.02
0.04
USD
USD
72%
1:500