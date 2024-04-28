- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
735
Profit Trade:
540 (73.46%)
Loss Trade:
195 (26.53%)
Best Trade:
42.59 USD
Worst Trade:
-104.70 USD
Profitto lordo:
1 504.20 USD (97 694 pips)
Perdita lorda:
-1 550.79 USD (81 629 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (16.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.15 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
96.74%
Massimo carico di deposito:
27.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
381 (51.84%)
Short Trade:
354 (48.16%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
2.79 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-904.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-904.73 USD (10)
Crescita mensile:
9.03%
Previsione annuale:
110.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
206.73 USD
Massimale:
913.65 USD (69.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.44% (913.65 USD)
Per equità:
71.53% (891.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|735
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-47
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.59 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +16.28 USD
Massima perdita consecutiva: -904.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
301
USD
USD
75
100%
735
73%
97%
0.96
-0.06
USD
USD
72%
1:500