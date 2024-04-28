СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AC Scalper v2
Saiful Arifin

AC Scalper v2

Saiful Arifin
0 отзывов
Надежность
87 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 43%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
851
Прибыльных трейдов:
630 (74.03%)
Убыточных трейдов:
221 (25.97%)
Лучший трейд:
42.59 USD
Худший трейд:
-104.70 USD
Общая прибыль:
1 634.27 USD (112 797 pips)
Общий убыток:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (16.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.15 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
96.74%
Макс. загрузка депозита:
27.98%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
443 (52.06%)
Коротких трейдов:
408 (47.94%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-7.24 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-904.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-904.73 USD (10)
Прирост в месяц:
6.67%
Годовой прогноз:
80.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
206.73 USD
Максимальная:
913.65 USD (69.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.44% (913.65 USD)
По эквити:
71.53% (891.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 851
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.59 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +16.28 USD
Макс. убыток в серии: -904.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
Нет отзывов
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.25 07:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.03 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.07 15:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 08:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 04:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.