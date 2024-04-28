- Прирост
Всего трейдов:
851
Прибыльных трейдов:
630 (74.03%)
Убыточных трейдов:
221 (25.97%)
Лучший трейд:
42.59 USD
Худший трейд:
-104.70 USD
Общая прибыль:
1 634.27 USD (112 797 pips)
Общий убыток:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (16.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.15 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
96.74%
Макс. загрузка депозита:
27.98%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
443 (52.06%)
Коротких трейдов:
408 (47.94%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-7.24 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-904.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-904.73 USD (10)
Прирост в месяц:
6.67%
Годовой прогноз:
80.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
206.73 USD
Максимальная:
913.65 USD (69.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.44% (913.65 USD)
По эквити:
71.53% (891.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|851
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.59 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +16.28 USD
Макс. убыток в серии: -904.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
298
USD
USD
87
100%
851
74%
97%
1.02
0.04
USD
USD
72%
1:500