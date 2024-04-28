- Wachstum
Trades insgesamt:
853
Gewinntrades:
632 (74.09%)
Verlusttrades:
221 (25.91%)
Bester Trade:
42.59 USD
Schlechtester Trade:
-104.70 USD
Bruttoprofit:
1 635.74 USD (112 997 pips)
Bruttoverlust:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (16.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.15 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
96.74%
Max deposit load:
27.98%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
445 (52.17%)
Short-Positionen:
408 (47.83%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-904.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-904.73 USD (10)
Wachstum pro Monat :
8.21%
Jahresprognose:
99.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
206.73 USD
Maximaler:
913.65 USD (69.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.44% (913.65 USD)
Kapital:
71.53% (891.05 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|853
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|36
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +42.59 USD
Schlechtester Trade: -105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -904.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
88
100%
853
74%
97%
1.02
0.04
USD
USD
72%
1:500