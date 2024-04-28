SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AC Scalper v2
Saiful Arifin

AC Scalper v2

Saiful Arifin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
88 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 44%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
853
Gewinntrades:
632 (74.09%)
Verlusttrades:
221 (25.91%)
Bester Trade:
42.59 USD
Schlechtester Trade:
-104.70 USD
Bruttoprofit:
1 635.74 USD (112 997 pips)
Bruttoverlust:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (16.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.15 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
96.74%
Max deposit load:
27.98%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
445 (52.17%)
Short-Positionen:
408 (47.83%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-904.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-904.73 USD (10)
Wachstum pro Monat :
8.21%
Jahresprognose:
99.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
206.73 USD
Maximaler:
913.65 USD (69.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.44% (913.65 USD)
Kapital:
71.53% (891.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 853
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 36
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.59 USD
Schlechtester Trade: -105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -904.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
Keine Bewertungen
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged on the signal account
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged on the signal account
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged on the signal account
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 04:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
